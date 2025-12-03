Una mujer de Latinoamérica se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo

Luana Lopes Lara, brasileña de 29 años, creó Kalshi y alcanzó una fortuna de $1.300 millones sin herencia ni vínculos familiares.

Luana Lopes Lara, una brasileña de 29 años, se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo en construir su fortuna desde cero, tras una ronda de inversión que elevó el valor de su empresa Kalshi a $11.000 millones.

La empresa captó $1.000 millones en una operación liderada por la firma Paradigm, con apoyo de inversionistas como Sequoia Capital, Andreessen Horowitz e Y Combinator.

Kalshi es una plataforma de predicción financiera, que permite a los usuarios invertir según la probabilidad de que ciertos hechos ocurran, como elecciones, resultados deportivos o decisiones políticas.

La plataforma elevó su valor en cuestión de meses. En junio, la compañía se valoró en $2.000 millones. Para octubre, ya alcanzaba $5.000 millones tras recaudar $300 millones. En noviembre, la valoración se disparó a $11.000 millones, con un volumen negociado de $5.800 millones, ocho veces más que en julio.

De la danza al mundo de la tecnología

Antes de fundar Kalshi, Luana Lopes Lara cursó estudios de ballet en la Escuela de Teatro Bolshoi, donde enfrentó rutinas extremas. Compañeras ocultaban vidrios rotos en las zapatillas y soportaban ejercicios con cigarrillos encendidos bajo las piernas, para medir su resistencia.

Durante su adolescencia, combinó clases académicas en la mañana, entrenamiento de danza en la tarde y estudios por la noche. Ganó oro en la Olimpiada Brasileña de Astronomía y bronce en la de Matemática de Santa Catarina.

Tras graduarse del colegio, bailó profesionalmente en Austria durante nueve meses. Luego decidió dejar el escenario y emigró a Estados Unidos para iniciar una carrera universitaria.

Ingresó al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde se graduó en ciencias de la computación. Durante los veranos, realizó pasantías en Bridgewater Associates, del inversionista Ray Dalio, y en Citadel, de Ken Griffin.

En el MIT conoció a Tarek Mansour, también de 29 años, con quien más tarde fundó Kalshi. Ambos coincidieron en Nueva York en 2018, mientras hacían pasantía en Five Rings Capital.

Durante una caminata nocturna por el Distrito Financiero, discutieron cómo los mercados financieros anticipan eventos futuros y surgió la idea de crear una plataforma para convertir esos eventos en activos negociables.

En 2019, ingresaron a la aceleradora Y Combinator, que también impulsó proyectos como Airbnb, Stripe y Dropbox. Desde entonces, Kalshi creció con rapidez.

Kalshi funciona como un mercado regulado donde se compran contratos sobre la ocurrencia de eventos. Su modelo captó rápidamente el interés de inversionistas y usuarios, por ofrecer un enfoque directo al análisis de escenarios futuros.

Según el New York Times, Luana posee entre el 10% y el 20% de la compañía, una participación que la sitúa oficialmente entre los multimillonarios mundiales.

Con este logro, Luana desplazó a Lucy Guo, cofundadora de Scale AI, de 31 años, quien había sido reconocida como la mujer más joven con una fortuna propia, por encima de figuras como Taylor Swift.

