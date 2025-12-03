El Mundo

Una mujer de Latinoamérica se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo

Dejó el ballet, estudió en el MIT y hoy lidera una empresa de $11.000 millones. Con solo 29 años, se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo

Por O Globo / Brasil / GDA
Luana Lopes Lara, brasileña de 29 años, creó Kalshi y alcanzó una fortuna de $1.300 millones sin herencia ni vínculos familiares. (IG/@luana_lopes_lara/IG/@luana_lopes_lara)







