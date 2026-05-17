El Mundo

¿Quién es Alex Saab? El señalado testaferro de Nicolás Maduro deportado por Venezuela a Estados Unidos

Empresario colombiano, acusado de lavado de dinero y corrupción, fue uno de los aliados más cercanos de Nicolás Maduro

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Por AFP , El Nacional / Venezuela / GDA, y Cristian Mora
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (der), da la bienvenida al empresario colombiano Alex Saab en el Palacio Presidencial de Miraflores, luego de ser liberado por Estados Unidos este mes de enero.
Alex Saab fue considerado durante años uno de los principales operadores financieros del chavismo y un cercano aliado de Nicolás Maduro. (FEDERICO PARRA/AFP)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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