El Mundo

¿Qué son los ayatolás y cómo se elige al líder supremo en Irán? Así funciona el sistema que gobierna desde hace casi medio siglo

La muerte de Alí Jamenei abre una sucesión inédita en la República Islámica. El sistema clerical que gobierna Irán enfrenta su mayor incertidumbre

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez y El Tiempo / Colombia / GDA
Alí Jameni, líder supremo de Irán.
Irán entra en su tercera sucesión desde 1979. Así funciona el poder de los ayatolás y el proceso para elegir al líder supremo. (ATTA KENARE -/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGIrán
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.