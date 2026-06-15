El Mundo

Qué se sabe de la tragedia en Brasil donde una joven de 21 años murió tras un salto de bungee jumping

Los instructores dijeron haber sufrido un ‘apagón’ antes del lanzamiento y una enfermera asegura que la víctima aún tenía signos vitales tras la caída

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Instructores alegan un "apagón" y una enfermera afirma que la joven aún tenía signos vitales tras la caída.
Instructores alegan un "apagón" y una enfermera afirma que la joven aún tenía signos vitales tras la caída. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGBrasilBungee
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.