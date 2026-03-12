¿Qué pasó con la periodista colombiana de Univisión detenida por ICE en Estados Unidos?

ICE detuvo a la periodista colombiana Estefany Rodríguez en Nashville. Un tribunal federal analiza la legalidad del arresto.

La periodista colombiana Estefany Rodríguez, reportera de Univisión 42 Nashville y del medio Nashville Noticias, fue detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando viajaba junto a su esposo en un automóvil identificado con el logotipo del medio de comunicación.

El hecho ocurrió el 4 de marzo del 2026 mientras la comunicadora se trasladaba en un vehículo de prensa. La situación generó reacción de su medio de trabajo y abrió un proceso migratorio que continúa en trámite ante las autoridades estadounidenses.

Nashville Noticias difundió un comunicado en el que solicitó una resolución favorable para su colega.

La empresa indicó que Rodríguez necesita reunirse con su hija y su esposo para continuar el proceso legal dentro del marco permitido por la ley. También expresó su expectativa de que la periodista recupere la libertad en el corto plazo.

Tribunal federal fija fechas del proceso

El juez federal de distrito Eli Richardson ordenó al Gobierno de Estados Unidos presentar una respuesta formal ante la petición judicial presentada por la defensa.

La orden judicial estableció que el Gobierno debe entregar su respuesta antes del fin de la tarde de este jueves 12 de marzo del 2026.

Si la defensa decide responder, deberá hacerlo antes de las 5 p. m. del lunes 16 de marzo. Posteriormente, el tribunal realizará una audiencia el 17 de marzo a la 1 p. m. para analizar el caso.

Organizaciones de prensa condenan arresto

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) integrada por 40 organizaciones defensoras de la libertad de prensa condenó la detención de Rodríguez y solicitó su liberación inmediata.

Las organizaciones señalaron que la Primera Enmienda de Estados Unidos protege a los periodistas frente a persecuciones gubernamentales y afirmaron que la detención podría interpretarse como represalia por su trabajo periodístico.

Los abogados de Rodríguez sostienen que el arresto constituye una detención arbitraria y presentaron una solicitud de habeas corpus ante un tribunal federal para que se revise la legalidad del procedimiento.

Debate por la orden de arresto

La defensa también cuestionó la validez de la orden de arresto presentada por el Gobierno.

Los abogados afirmaron que la periodista fue detenida sin una orden judicial visible en el momento del procedimiento. Indicaron que el documento presentado posteriormente tiene inconsistencias, según informó El País.

Según la defensa, el documento publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) muestra una fecha del 4 de marzo, mientras que la versión entregada al tribunal aparece con fecha 2 de marzo. Además, señalaron que el archivo no incluye el número de registro migratorio de Rodríguez y presenta secciones sin completar.

Para los abogados, estas inconsistencias refuerzan el argumento de que la periodista fue detenida primero y que la orden se emitió después, explicó el medio de comunicación.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que tener solicitudes migratorias en trámite, como una residencia permanente o un permiso de trabajo, no otorga automáticamente derecho a permanecer en Estados Unidos.

THIS IS FALSE.



Here’s the warrant.



It’s embarrassing when sanctuary politicians fall for these obvious hoaxes peddled by the media. We look forward to you correcting the record.



Next time ask us and we will get you the facts. https://t.co/h3ECpz5NSF pic.twitter.com/ZeHxOZoik5 — Homeland Security (@DHSgov) March 7, 2026

Autoridades mencionan situación migratoria

Según información de las autoridades migratorias, Rodríguez ingresó a Estados Unidos hace cinco años con una visa de turista. Posteriormente solicitó asilo político y contrajo matrimonio con un ciudadano estadounidense.

Las autoridades indicaron que la periodista cuenta con permiso de trabajo. Además, solicitó autorización para ajustar su estatus migratorio.

Sin embargo, las autoridades señalaron que la mujer pasó a ser considerada un riesgo de fuga luego de no presentarse a dos citas programadas con las autoridades de migración.

El abogado de la comunicadora afirmó que Rodríguez faltó a una de las reuniones debido a condiciones climáticas adversas registradas ese día.

La defensa presentó esa explicación dentro del proceso legal que enfrenta la periodista ante las autoridades migratorias.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) argumentó que incumplió condiciones migratorias, lo que abrió un proceso judicial que ahora revisa un tribunal federal en Estados Unidos. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Trayectoria profesional

Rodríguez se integró a Nashville Noticias en el 2022. La periodista es egresada de periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe, en Colombia.

Antes de trasladarse a Estados Unidos trabajó en RCN Barranquilla, medio de comunicación colombiano.

