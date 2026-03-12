El Mundo

¿Qué pasó con la periodista colombiana de Univisión detenida por ICE en Estados Unidos?

La detención de la periodista colombiana en Nashville abrió un proceso judicial y generó reacción de organizaciones de prensa. Conozca los detalles del caso, la disputa legal y lo que viene en el tribunal federal

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales y Listín Diario / República Dominicana / GDA
ICE detuvo a la periodista colombiana Estefany Rodríguez, reportera de Univision en Nashville. El caso se relaciona con su proceso migratorio.
ICE detuvo a la periodista colombiana Estefany Rodríguez en Nashville. Un tribunal federal analiza la legalidad del arresto. (Univision 42 Nashville/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCICEEstados UnidosEstefany RodríguezUnivisión
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

Listín Diario

Listín Diario / República Dominicana / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un ex, clusivo consorcio de los periódicos independientes más influyentes de Latinoamérica. Fundado el 1 de agosto de 1889, marcó un hito en la libertad de expresión en República Dominicana, enfrentando adversidades con dignidad y contribuyendo al desarrollo del país.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.