Agencia ICE detiene a periodista colombiana de Univisión cuando viajaba en vehículo de prensa en Nashville

ICE detuvo a la periodista colombiana Estefany Rodríguez, reportera de Univision en Nashville. El caso se relaciona con su proceso migratorio.

La periodista colombiana Estefany Rodríguez Flórez, reportera de Univision 42 Nashville y del medio Nashville Noticias, fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando viajaba junto a su esposo en un automóvil identificado con el logotipo del medio de comunicación.

El hecho ocurrió mientras la comunicadora se trasladaba en un vehículo de prensa, lo que generó reacción de su medio de trabajo y abrió un proceso migratorio que continúa en trámite.

Medio de comunicación pide pronta liberación

A través de un comunicado divulgado este viernes, Nashville Noticias indicó que espera una resolución favorable para su colega. El medio expresó que Rodríguez necesita reunirse con su hija y su esposo para continuar con su proceso legal dentro del marco permitido por la ley.

La empresa también manifestó su expectativa de que la periodista recupere la libertad en el corto plazo.

Autoridades señalan situación migratoria

De acuerdo con información de las autoridades migratorias, Rodríguez ingresó a Estados Unidos hace cinco años con una visa de turista. Posteriormente solicitó asilo político y contrajo matrimonio con un ciudadano estadounidense.

Las autoridades indicaron que la periodista cuenta con permiso de trabajo y solicitó autorización para ajustar su estatus migratorio.

Sin embargo, señalaron que la mujer pasó a ser considerada riesgo de fuga tras no presentarse a dos citas programadas con las autoridades de migración.

El abogado de Rodríguez sostuvo que la periodista faltó a una de las reuniones debido a condiciones climáticas adversas registradas ese día.

La defensa presentó esa explicación dentro del proceso legal que enfrenta la comunicadora ante las autoridades migratorias.

Rodríguez se integró a Nashville Noticias en 2022. La comunicadora es egresada de periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe, en Colombia.

Antes de mudarse a Estados Unidos, trabajó en RCN Barranquilla, medio de comunicación colombiano.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.