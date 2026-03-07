El Mundo

Agencia ICE detiene a periodista colombiana de Univisión cuando viajaba en vehículo de prensa en Nashville

Autoridades migratorias señalan que la comunicadora faltó a citas con migración, mientras su defensa atribuye una ausencia a condiciones climáticas

Por Listín Diario / República Dominicana / GDA
ICE detuvo a la periodista colombiana Estefany Rodríguez, reportera de Univision en Nashville. El caso se relaciona con su proceso migratorio.
ICE detuvo a la periodista colombiana Estefany Rodríguez, reportera de Univision en Nashville. El caso se relaciona con su proceso migratorio. (Univision 42 Nashville/AFP)







