¿Qué objetos prohíbe la TSA en el equipaje de mano? Esta es la lista actualizada en diciembre 2025

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene una lista oficial de objetos prohibidos en el equipaje de mano. Esta lista aplica en los puntos de control de los aeropuertos de Estados Unidos y los agentes pueden confiscar cualquier artículo que no cumpla con las normas.
Los objetos clasificados como armas o con potencial de causar daño físico están prohibidos. La lista incluye:
- Pistolas de aire comprimido
- Pistolas de petardos
- Pistolas de bengalas
- Silenciadores o supresores
- Cualquier cantidad de pólvora
La TSA también restringe el ingreso de objetos afilados o cortopunzantes, como:
- Cúteres de caja
- Navajas
- Cuchillos multiusos
- Sacacorchos con cuchilla
- Dardos
- Sierras
- Máquinas de afeitar con hojas desmontables
- Espadas
- Sables
- Piquetas para hielo
Alimentos, bebidas y hielo seco
Según la TSA, los alimentos perecederos congelados pueden transportarse en el equipaje de mano si están empacados con hielo seco o compresas frías y se mantienen completamente congelados al pasar el control.
El peso de hielo seco no debe superar los 2,2 kilogramos, debe estar correctamente ventilado y marcado. Si los alimentos incluyen líquidos o geles que superen los 95 gramos, solo pueden llevarse en el equipaje facturado.
También se permiten alcoholes con menos del 70% de volumen alcohólico. Los envases deben cumplir con las reglas para líquidos: recipientes de hasta 100 mililitros, en una bolsa plástica resellable.
Objetos que podrían causar revisión adicional
Algunos artículos, aunque no figuren en la lista oficial, podrían generar alarma en los escáneres de rayos X o requerir revisión adicional. Esto aplica cuando:
- La apariencia del objeto genera dudas en la imagen de seguridad
- El artículo viola las normas de líquidos, geles y aerosoles (norma 3-1-1)
- Exista un criterio de seguridad para denegar el ingreso
En esos casos, el oficial del puesto de control decide si permite el paso o no.
Objetos prohibidos poco conocidos
Además de armas y objetos filosos, la TSA prohíbe artículos que podrían parecer inofensivos, como:
- Bolas de nieve: si contienen menos de 95 mililitros de líquido y caben en una bolsa plástica de un cuarto de galón, pueden permitirse
- Galletas navideñas inglesas
- Almohadillas térmicas con gel
- Bolas mágicas 8: por lo general, contienen más líquido del permitido
- Samsung Galaxy Note 7: sigue prohibido por orden federal en cualquier modalidad de equipaje y en todos los vuelos desde, hacia o dentro de Estados Unidos
La TSA recomienda consultar su sitio web oficial si existe duda sobre un objeto específico.
La agencia federal aclaró que la decisión final sobre cualquier objeto recae en el oficial de seguridad. Este puede impedir el paso de un artículo si considera que representa un riesgo, incluso si no está incluido en la lista oficial de objetos prohibidos.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.