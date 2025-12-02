¿Qué objetos prohíbe la TSA en el equipaje de mano? Esta es la lista actualizada en diciembre 2025

TSA actualizó en diciembre su lista de objetos no permitidos en equipaje de mano. Revise qué artículos comunes pueden ser confiscados.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene una lista oficial de objetos prohibidos en el equipaje de mano. Esta lista aplica en los puntos de control de los aeropuertos de Estados Unidos y los agentes pueden confiscar cualquier artículo que no cumpla con las normas.

Los objetos clasificados como armas o con potencial de causar daño físico están prohibidos. La lista incluye:

Pistolas de aire comprimido

Pistolas de petardos

Pistolas de bengalas

Silenciadores o supresores

Cualquier cantidad de pólvora

La TSA también restringe el ingreso de objetos afilados o cortopunzantes, como:

Cúteres de caja

Navajas

Cuchillos multiusos

Sacacorchos con cuchilla

Dardos

Sierras

Máquinas de afeitar con hojas desmontables

Espadas

Sables

Piquetas para hielo

Alimentos, bebidas y hielo seco

Según la TSA, los alimentos perecederos congelados pueden transportarse en el equipaje de mano si están empacados con hielo seco o compresas frías y se mantienen completamente congelados al pasar el control.

El peso de hielo seco no debe superar los 2,2 kilogramos, debe estar correctamente ventilado y marcado. Si los alimentos incluyen líquidos o geles que superen los 95 gramos, solo pueden llevarse en el equipaje facturado.

También se permiten alcoholes con menos del 70% de volumen alcohólico. Los envases deben cumplir con las reglas para líquidos: recipientes de hasta 100 mililitros, en una bolsa plástica resellable.

Objetos que podrían causar revisión adicional

Algunos artículos, aunque no figuren en la lista oficial, podrían generar alarma en los escáneres de rayos X o requerir revisión adicional. Esto aplica cuando:

La apariencia del objeto genera dudas en la imagen de seguridad

El artículo viola las normas de líquidos, geles y aerosoles (norma 3-1-1)

Exista un criterio de seguridad para denegar el ingreso

En esos casos, el oficial del puesto de control decide si permite el paso o no.

Objetos prohibidos poco conocidos

Además de armas y objetos filosos, la TSA prohíbe artículos que podrían parecer inofensivos, como:

Bolas de nieve : si contienen menos de 95 mililitros de líquido y caben en una bolsa plástica de un cuarto de galón, pueden permitirse

: si contienen menos de 95 mililitros de líquido y caben en una bolsa plástica de un cuarto de galón, pueden permitirse Galletas navideñas inglesas

Almohadillas térmicas con gel

Bolas mágicas 8 : por lo general, contienen más líquido del permitido

: por lo general, contienen más líquido del permitido Samsung Galaxy Note 7: sigue prohibido por orden federal en cualquier modalidad de equipaje y en todos los vuelos desde, hacia o dentro de Estados Unidos

La TSA recomienda consultar su sitio web oficial si existe duda sobre un objeto específico.

La agencia federal aclaró que la decisión final sobre cualquier objeto recae en el oficial de seguridad. Este puede impedir el paso de un artículo si considera que representa un riesgo, incluso si no está incluido en la lista oficial de objetos prohibidos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.