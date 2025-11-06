Avianca incluye equipaje de mano en vuelos económicos desde Costa Rica: conozca en cuáles rutas

Avianca incorporó equipaje de mano en su tarifa más baja para vuelos desde Costa Rica hacia Miami y Buenos Aires.

La aerolínea Avianca informó a sus clientes que su tarifa más baja para vuelos hacia Miami y Buenos Aires, con salida desde San José, Costa Rica, ahora incluye equipaje de mano sin costo adicional.

La compañía comunicó esta actualización a través de un correo electrónico enviado a sus usuarios.

Según la aerolínea, este cambio busca mejorar la experiencia del pasajero al ofrecerle mayor comodidad y flexibilidad en su viaje, sin necesidad de pagar más por llevar pertenencias esenciales a bordo.

El anuncio detalla que esta mejora ya está vigente para los tiquetes emitidos bajo la tarifa más económica, y que el beneficio aplica únicamente a vuelos que tengan origen en San José.

La nueva política de equipaje permite a los viajeros llevar un artículo personal más una pieza de equipaje de mano, sin que esto represente un gasto adicional al valor base del tiquete.

Avianca no especificó en su comunicación si planea extender este beneficio a otras rutas o si se trata de una medida temporal.