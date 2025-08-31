El Mundo

Putin y Modi participan en una cumbre clave organizada por Xi Jinping en China

En reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, Putin tiene previsto abordar el tema de la guerra de Ucrania

Por AFP.

El presidente chino, Xi Jinping, acogió este domingo a los mandatarios de Rusia e India en una cumbre en China que busca promover una gobernanza mundial alternativa y que congregó también a dirigentes de cerca de 20 países euroasiáticos.








