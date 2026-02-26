El Mundo

Presidente del Foro Económico Mundial renuncia por sus vínculos con Epstein

El presidente del Foro Económico Mundial (WEF) Borge Brende, que organiza cada año la cumbre de Davos, anunció este jueves su renuncia.

Por AFP
Borge Brende anunció el 26 de febrero de 2026 que renunciaba a la presidencia del Foro Económico Mundial, organizador de la cumbre anual de Davos, tras revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.
Borge BrendeJeffrey EpsteinCaso EpsteinForo Económico MundialWEFDavos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

