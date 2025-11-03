El Mundo

Presidente de Valencia Carlos Mazón dimite tras un año de críticas por reacción a mortales inundaciones

El presidente valenciano Carlos Mazón renuncia un año después de las inundaciones que dejaron 229 muertos y provocaron protestas de las familias.

Por AFP
Manifestantes en Valencia sostienen una pancarta con la frase "Mazón Criminal" y un cartel con la figura del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, durante una protesta por la gestión de las inundaciones en el sureste de España, el 29 de diciembre de 2024. Manifestantes en Valencia critican a Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, por su gestión de las mortales inundaciones en el sureste de España, durante una protesta realizada el 29 de diciembre de 2024. Foto: AFP
Manifestantes portan una efigie de Carlos Mazón durante una marcha para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana por su gestión de las inundaciones de octubre, en Valencia, el 29 de diciembre de 2024. Las inundaciones que comenzaron el 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana causaron la muerte de 231 personas, y miles de damnificados pasaron la Navidad sin sus seres queridos, sin hogar ni pertenencias. (JOSE JORDAN/AFP)







