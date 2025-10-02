El Mundo

Presidente de FIFA dice que ente ‘no puede resolver los problemas geopolíticos’ tras llamados de suspensión de Israel

Gianni Infantino dice que fútbol da ‘un mensaje de paz y unidad’, pero se negó a referirse a peticiones de suspender a la federación israelí por el asedio a Gaza.

Por AFP
Gianni Infantino es el presidente de la FIFA.
Gianni Infantino es el presidente de la FIFA. (MANAN VATSYAYANA/AFP)







