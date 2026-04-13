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¿Por qué varios países rechazan recibir a los hipopótamos de Escobar?

Se estima que la población de hipopótamos podría aumentar hasta los 500 para el año 2030 si no se controla su población, según el ministerio de Ambiente.

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Por AFP
Los hipopótamos de Pablo Escobar residen en la Hacienda Nápoles, hoy parque temático.
Los hipopótamos de Pablo Escobar residen en la Hacienda Nápoles, hoy parque temático. (ALBERTO GONZALEZ/AFP)







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