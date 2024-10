¿Por qué los actores porno piden no votar por Donald Trump?

Los Ángeles. Donald Trump, quien estuvo involucrado en escándalos con estrellas porno, podría, irónicamente, prohibir la industria del entretenimiento adulto si vuelve a la Casa Blanca. Esta es la advertencia de actores del cine para adultos, quienes han lanzado la campaña #HandsOffMyPorn (manos fuera de mi porno), destinada a jóvenes votantes en contra del expresidente en las elecciones del 5 de noviembre.

La campaña invirtió $200.000 en anuncios en sitios web para adultos, advirtiendo que aliados cercanos de Trump quieren prohibir la pornografía y encarcelar a quienes trabajan en esta industria.

LEA MÁS: Donald Trump declarado culpable por ocultar sobornos a actriz porno: ¿Aún puede ser presidente?

¿Por qué lanzan esta campaña?

La razón principal es el “Proyecto 2025″, un plan propuesto por algunos de los aliados de Trump que busca reformar el gobierno federal. El proyecto, de 900 páginas, incluye un prólogo en el que se afirma: “La pornografía debería ser prohibida. Las personas que la producen y distribuyen deberían ser encarceladas”.

Aunque Trump intenta distanciarse del proyecto, gran parte de las personas involucradas en su redacción fueron parte de su administración o de su campaña, lo que genera preocupación en la industria del entretenimiento adulto.

La campaña #HandsOffMyPorn busca alertar a jóvenes votantes sobre la posible prohibición de la pornografía si Trump regresa a la presidencia. (JOE RAEDLE/Getty Images via AFP)

El objetivo: los hombres jóvenes

La campaña está dirigida principalmente a los hombres, quienes, según estudios, consumen cuatro veces más pornografía que las mujeres. A semanas de unas reñidas elecciones entre Trump y la demócrata Kamala Harris, las encuestas revelan una clara división de género. Trump cuenta con más apoyo entre los votantes masculinos, mientras que Harris está mejor posicionada entre las mujeres.

Los anuncios de #HandsOffMyPorn están siendo mostrados en estados clave como Pensilvania, Arizona y Georgia, justo antes de que los usuarios accedan a contenido para adultos.

Las estrellas porno y el impacto más allá de la industria

Actrices como Siouxsie Q destacan que esta lucha no solo trata de defender la industria del porno, sino que es un síntoma de un ataque más amplio contra la libertad de expresión. Según las actrices, las políticas contra la pornografía podrían tener consecuencias en áreas como los derechos reproductivos, el matrimonio gay y los derechos de las personas trans.

Siouxsie Q y Holly Randall, otra veterana de la industria, expresaron su preocupación por las posibles penas de cárcel para quienes trabajen en la pornografía, y advirtieron que las políticas impulsadas por el Proyecto 2025 son la amenaza más explícita que han enfrentado.

Fuera de la ley

Aunque Trump niega vínculos con el Proyecto 2025, una investigación de The New York Times reveló que más de la mitad de los autores del proyecto fueron parte de su administración o de su campaña. Mientras que Trump podría no estar directamente interesado en prohibir la pornografía, sus aliados ultraconservadores, como J.D. Vance, sí lo están, lo que hace que actores y actrices de la industria tomen una postura activa en esta elección.

Randall considera que Trump, de ganar, “se apartará fácilmente y dejará que eso ocurra”.