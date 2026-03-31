El Mundo

¿Por qué la Nasa apunta al polo sur de la Luna?

Misión Artemis II vuelve a la Luna este 1.° de abril con la intención de explorar la parte oscura del satélite

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Por Eugenia Soto Morales
Cualquier persona puede enviar su nombre a la Luna en Artemis II mediante un registro en línea habilitado por la NASA.
La NASA explorará con Artemis II el polo sur de la Luna. (NASA/NASA)







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Eugenia Soto Morales

Eugenia Soto Morales

Editora de la sección Nacionales.

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