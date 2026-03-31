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Artemis II: por qué la NASA vuelve a la Luna este miércoles y qué busca allí

Con Artemis II, la NASA inicia la fase decisiva de su programa lunar, un ensayo clave para alunizajes en el polo sur y el desarrollo de tecnología para explorar Marte

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Por Eugenia Soto Morales
La misión Artemis II contempla 10 días de operaciones, con salida hacia la Luna en el segundo día y regreso a la Tierra en el décimo.
La misión Artemis II contempla 10 días de operaciones, con salida hacia la Luna en el segundo día y regreso a la Tierra en el décimo. (Joel Kowsky/NASA)







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Eugenia Soto Morales

Eugenia Soto Morales

Editora de la sección Nacionales.

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