¿Por qué Estados Unidos cambiará la tipografía oficial?

Washington, Estados Unidos. La disputa ideológica en Estados Unidos se ha trasladado a la tipografía oficial del Departamento de Estado: el secretario Marco Rubio ordenó a los diplomáticos que dejen de usar la letra Calibri y la sustituyan por la Times New Roman, más “formal”.

Según los principales medios estadounidenses, Rubio afirmó en una nota interna al personal que el cambio a la tipografía Calibri ordenada por el gobierno del demócrata Joe Biden en 2023 es un ejemplo de políticas “ineficientes” en favor de la diversidad.

“Regreso a la tradición: se exige Times New Roman en tamaño 14 para todos los documentos del Departamento”, reza el asunto del memorando citado por los medios locales.

“La tipografía moldea cómo se perciben los documentos oficiales en términos de cohesión, profesionalismo y formalidad” y el regreso a la letra Times New Roman busca “restaurar la decencia y el profesionalismo en los trabajos escritos del Departamento”, afirma Rubio en el documento.

El gobierno anterior había optado por usar la tipografía Calibri, considerada más accesible que Times New Roman para personas con dislexia o discapacidad visual, por sus letras de ángulos más redondeados, sin trazos decorativos en los extremos y mayor espacio entre caracteres.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el republicano Donald Trump ha liderado una cruzada contra los programas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) y promueve el desmantelamiento de políticas que favorecen a las minorías raciales o a las personas transgénero en la sociedad estadounidense.

Rubio señaló en el memorando que el cambio a Calibri en 2023 “no logró nada excepto degradar la correspondencia oficial del Departamento” de Estado.