¿Por qué 21 países consideran ‘inaceptable’ plan israelí de colonización en Cisjordania?

“La acción unilateral del gobierno israelí socava nuestro deseo colectivo de seguridad y prosperidad en el Medio Oriente”, afirma el comunicado

Por AFP
A pesar de la oposición de Estados Unidos, Israel planea continuar con la construcción de más de 3000 asentamientos de Cisjordania Ocupada, en donde actualmente viven más 190.000 israelís
El informe del comisionado de Naciones Unidas, señala que los asentamientos isreaelís en Cisjordania Ocupada, aumentaron entre noviembre de 2022 y octubre de 2023. Foto AFP







