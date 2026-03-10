Polymarket se alía con Palantir Technologies para reforzar supervisión del mercado de apuestas

Washington, Estados Unidos. Polymarket, la mayor compañía del mercado de predicciones del mundo, anunció el martes un acuerdo con Palantir Technologies para supervisar el mercado de las apuestas deportivas, en momentos en que la plataforma enfrenta una ola de acusación de uso de información privilegiada.

La alianza utilizará Vergence AI, una empresa conjunta entre Palantir y TWG AI lanzada el año pasado, para supervisar las operaciones casi en tiempo real, descartar a apostantes prohibidos y generar informes de cumplimiento automatizados.

Las empresas de predicción, un sector en el que los usuarios pueden apostar a cualquier tipo de acontecimiento, aunque no sea deportivo, han firmado alianzas con compañías de noticias como herramientas de previsión en tiempo real, lo que las ha convertido en una alternativa a las encuestas tradicionales.

Polymarket permite a los usuarios comprar y vender acciones vinculadas a la probabilidad de que se produzcan acontecimientos en el mundo real, desde resultados electorales hasta ataques militares.

Sin embargo, el crecimiento y la visibilidad han provocado una presión cada vez mayor sobre la compañía, que comparte el liderazgo del sector con Kalshi, por el presunto uso de información privilegiada.

Varias cuentas obtuvieron alrededor de 1,2 millones de dólares de beneficios en Polymarket por apostar a que Estados Unidos iba a atacar Irán. Los ganadores hicieron sus predicciones horas antes de que se produjeran los bombardeos.

La empresa de criptoanálisis Bubblemaps reveló que seis de los apostantes presuntamente manejaban información privilegiada.

Los senadores estadounidenses Jeff Merkley y Amy Klobuchar han presentado un proyecto de ley que prohibiría al presidente, al vicepresidente y a los miembros del Congreso hacer este tipo de apuestas.

El fundador y director ejecutivo de Polymarket, Shayne Coplan, afirmó que el acuerdo con Palantir permitirá a su plataforma aplicar “análisis y supervisión de primer nivel a los mercados deportivos”, al tiempo que proporcionará a las ligas y equipos herramientas para mantener la confianza en los resultados.

El hijo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Jr., se unió al consejo asesor de Polymarket el año pasado después de que su empresa de capital riesgo, 1789 Capital, invirtiera en la compañía.

Peter Thiel, un destacado aliado de Trump, es cofundador de Palantir y también inversor de Polymarket.