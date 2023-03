¿Qué puede pasar si se presentan cargos penales contra Donald Trump?

Nueva York. Donald Trump advirtió que espera ser arrestado el martes —algo sin precedentes para un expresidente de Estados Unidos— en un caso relacionado con un pago para comprar el silencio de una actriz porno.

El exmandatario de 76 años, que aspira a competir por la Casa Blanca en 2024, llamó a sus seguidores a protestar, poniendo a las fuerzas del orden en alerta.

Esto es lo que se puede esperar en los próximos días:

¿Será inculpado? Copiado!

Aunque la oficina del fiscal estatal de Nueva York para el distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no confirmó que prevé acusar formalmente a Trump, el anuncio que hizo el expresidente el pasado sábado es una señal en ese sentido. Pero hay otras.

En Estados Unidos, los fiscales pueden presentar testigos y pruebas a un panel de ciudadanos conocido como gran jurado, que decide si se justifica la presentación de cargos.

La semana pasada, Daniels cooperó con el gran jurado en este caso. El exabogado personal de Trump, Michael Cohen, quien reconoció haber hecho el pago a Daniels y dijo que luego se le reembolsó, también testificó ante el panel.

Los trabajadores del Departamento de Policía de Nueva York instalaron barricadas frente a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en la ciudad de Nueva York. FOTO: (LEONARDO MUNOZ/AFP)

Trump también fue invitado a declarar, aunque se negó.

“Los fiscales casi nunca invitan al sujeto investigado a testificar ante el gran jurado a menos que planeen acusar a ese individuo”, explicó Bennett Gershman, profesor de derecho en la Universidad Pace y exfiscal.

Huellas dactilares sí, esposas poco probable Copiado!

Una acusación de Trump daría comienzo a un proceso que podría durar varios meses.

En el plazo inmediato, debe determinarse cómo sería el arresto, o más probablemente la entrega de Trump a las autoridades, dada la naturaleza no violenta de los cargos y el hecho de que sea expresidente.

“Esto no tiene precedentes y no hay un procedimiento definido”, dijo a esta agencia el exagente del Servicio Secreto estadounidense Robert McDonald, ahora profesor de justicia penal en la Universidad de New Haven.

Según el experto, el Servicio Secreto, encargado de proteger a altos dignatarios, coordinará con la oficina de Bragg para que Trump se presente en el juzgado sin que su llegada se convierta en un “espectáculo”.

El exfiscal federal Renato Mariotti tuiteó el sábado pasado que espera que Trump “se presente voluntariamente en el tribunal, le tomen las huellas dactilares y lo registren, y que sea puesto en libertad bajo fianza”.

Dada la prominencia de Trump y su candidatura presidencial en curso para 2024, es probable que el juez no considere que el expresidente suponga un riesgo de fuga y Trump podrá irse después del procesamiento, previo pago de una fianza si es necesario.

“Supongo que no será retenido durante la noche”, estimó McDonald.

Pero, algunos creen que el expresidente podría negarse a entregarse, desafiando a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan a que lo arreste.

“Uno podría imaginarse a Trump queriendo hacer eso”, dijo a esta agencia el exfiscal Shan Wu. “Eso es algo que la oficina de Bragg estaría temiendo”.

¿Preparativos de seguridad? Copiado!

Tras el llamado de Trump el sábado pasado a sus seguidores a protestar contra una eventual acusación en su contra, las autoridades están en alerta, dada la violencia que estalló el 6 de enero de 2021, cuando manifestantes pro—Trump impulsados por el entonces presidente irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos buscando detener la certificación de su derrota electoral.

Ahora, las fuerzas del orden, desde la Oficina de Investigación Federal (FBI) a nivel federal, hasta la policía de Nueva York a nivel estatal, se coordinan desde la semana pasada con miras a una acusación formal del expresidente, con el fin de evitar posibles disturbios, informaron CNN y NBC citando fuentes anónimas.

Los grupos pro—Trump ya se están movilizando. El New York Young Republican Club está promoviendo este lunes en Manhattan, donde está la corte, una “protesta pacífica por el atroz ataque de Alvin Bragg” contra Trump.

Si bien las autoridades no dan indicios de que esperan violencia cerca del juzgado, CNN citó fuentes no identificadas que dijeron que las fuerzas del orden evaluaban la posibilidad de manifestaciones de partidarios y opositores de Trump, con riesgo de enfrentamientos.

Mientras tanto, el departamento de policía de Washington, escenario de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos hace dos años, dijo este domingo “no estar al tanto de ninguna” protesta en la capital relacionada con la posible acusación de Trump.