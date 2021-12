‘No los queremos’: Oposición marcha en tierra natal de Hugo Chávez dispuesta a ir a nuevas elecciones

Barinas. Unos mil opositores se concentraron este sábado en el estado venezolano de Barinas, tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, para rechazar la orden del máximo tribunal de repetir los comicios para elegir gobernador tras inhabilitar al candidato opositor que ganó.

“Siéntanse orgullosos porque ustedes fueron capaces de enfrentarse a lo que era imposible y logramos derrotar al chavismo”, dijo a la multitud Freddy Superlano, quien pedía que se oficializara su victoria sobre Argenis Chávez, hermano mayor del exmandatario, quien aspiraba a la reelección.

El occidental estado Barinas fue el único que no presentó resultados para el cargo de gobernador tras las elecciones regionales del 21 de noviembre, lo que generó pequeñas manifestaciones para reclamar la adjudicación a Superlano.

De no obtener respuesta favorable a una impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Superlano señaló que su esposa, Aurora de Superlano, de 32 años, sería la candidata en las votaciones previstas para el 9 de enero próximo. El plazo para inscribir candidaturas vence este 6 de diciembre.

“Hoy estamos aquí para decirle al gobierno que si es necesario poner en juego a mi familia (...) aquí está Aurora de Superlano para que lo enfrente en el momento que lo tengamos que enfrentar”, señaló el opositor desde una tarima en la que estuvo acompañado por el dirigente Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino de Venezuela por Estados Unidos y otro medio centenar de gobiernos.

Una semana después de las elecciones, la Sala Electoral del TSJ ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) llamar a nuevas votaciones, luego de que Superlano pidiera que se oficializara su victoria en esta región de 970.000 habitantes, donde la familia Chávez gobierna desde 1998.

En el fallo divulgado en su portal web, el tribunal –acusado por la oposición de favorecer al gobierno– reconoce que las “proyecciones consignadas por el CNE” daban a Superlano 37,60% de los votos emitidos y a Argenis Chávez 37,21%, pero subrayó que el opositor estaba en “condición de inegibilidad” a causa de investigaciones administrativas y penales por corrupción.

“La mejor garantía es la unidad, más unidad, mejor unidad, más participación, es gente en la calle, es protesta, es exigiendo nuestros derechos para salir de (Nicolás) Maduro”, señaló Guaidó, quien no respaldó abiertamente candidaturas durante las regionales, ni llamó a votar.

Simpatizantes del candidato a gobernador por el partido Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Freddy Superlano, son vistos durante una manifestación para exigir al Consejo Nacional Electoral que proclame a su candidato como el ganador en la ciudad de Barinas, Venezuela, el 28 de noviembre del 2021. (MIGUEL ZAMBRANO/AFP)

‘Estamos activados’

Un día después de la sentencia, Argenis Chávez renunció a la gobernación de Barinas, además de reconocer el triunfo de Superlano. El chavismo designará a otro candidato.

Familiares del expresidente (1999–2013) han acaparado durante más de dos décadas la gobernación de Barinas. La cadena comenzó con su padre, Hugo de los Reyes Chávez, gobernador de 1998 al 2008; siguió con su hermano Adán (2008–2016), actual embajador de Venezuela en Cuba, y continuó con Argenis, desde 2017.

El PSUV ganó 19 de 23 gobernaciones con el regreso del grueso de la oposición a unos comicios, tras negarse a participar, por considerarlos “fraudulentos”, en los procesos electorales del 2018, en los que fue reelecto el presidente Maduro, y las del 2020, en las que el chavismo recuperó el Parlamento.

No obstante, la oposición participó dividida y logró pocas candidaturas unitarias. “En caso que el TSJ no nos dé la victoria en los próximos días, estamos activados y preparados con el mejor de los ánimos para por segunda vez decirle a Maduro y a la familia Chávez que ya no los queremos”, declaró a la AFP Pedro Manuel Suárez, comerciante de 47 años presente en la concentración de este sábado.

La docente Mildred Rodríguez, de 27 años, aseguró por su parte, que el 9 de enero volverá a votar por la oposición. “Los vamos a triplicar (en votos), hagan lo que hagan, Barinas está convencida en ser el ejemplo en Venezuela de que unidos y votando podemos vencer a la dictadura”, remarcó.

La militancia chavista, en tanto, espera “lineamientos” sobre el candidato por oficialismo. “Con un candidato nuevo daremos el todo por la victoria”, dijo Carlos Pulgar, obrero en una escuela, de 49 años.