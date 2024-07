Nicolás Maduro aseguró que hará ‘que se respeten’ los resultados

Caracas. El presidente y candidato venezolano, Nicolás Maduro, dijo este domingo que hará “que se respeten” los resultados de las elecciones en las que aspira a un tercer mandato de seis años. “Reconozco y reconoceré al árbitro electoral, los boletines oficiales y haré que se respeten”, dijo Maduro después de votar, mientras que llamó al resto de los candidatos presidenciales a “respetar, hacer respetar y a declarar públicamente” que respetarán el boletín oficial del Consejo Nacional Electoral.

Este domingo Venezuela vive una jornada electoral histórica en la que las encuestas previas dan como ganador al candidato opositor, Edmundo González, sobre Maduro. En este marco, el primer mandatario se acercó a votar a primera hora y dirigió unas palabras de esperanza para su electorado: “Mañana hablaré y le contaré muchas cosas al país. Tengan la seguridad de que mañana a esta hora, cuando estemos amaneciendo entre copas, habrá paz en Venezuela”.

Luego de emitir su voto en la Escuela Ecológica Nacional Bolivariana Simón Rodríguez ubicada en la localidad de Fuerte Tiuna, en Caracas, el jefe de Estado remarcó la importancia de “preservar y defender la paz, la armonía y la convivencia” frente a aquellos que “odian, quieren venganza y quisieran violencia”.

“Hoy en Venezuela tiene que triunfar el bien, la expresión más grande del amor. Los que amamos a Venezuela hemos pasado todas las tempestades y queremos seguir avanzando en armonía”, aseguró y detalló: “Hubo paz y ni un incidente electoral. No le dieron ni una cachetada a un candidato, ¿es así en toda América Latina? No. Hablé con delegados internacionales y me hablaron de casos de en otros países en los que hay decenas de candidatos asesinados. En Venezuela tenemos un país cohesionado, una campaña electoral libre, abierta, en donde cada quien habló”.

Y advirtió: “El único candidato perseguido se llama Nicolás Maduro, perseguido por los poderes del mundo. Es el único perseguido en las redes y baneado. Pero nosotros no estamos acostumbrados al lloriqueo, sino a la acción creativa”.

El breve discurso del candidato a Presidente se da en un contexto en el que el pueblo se mostró ansioso por participar de las elecciones 2024, que prometen ser un momento bisagra para el país. Si la oposición se impone, Maduro podría abandonar el trono presidencial tras once años de mandato, luego de asumir tras la muerte de Hugo Chávez, en 2013, y ser proclamado jefe de Estado el 14 de abril de 2013.

Nicolás maduro aseguró que respetará la elección del pueblo venezolano. Foto: AFP

Su rival es el diplomático Edmundo González Urrutia, de 74 años, que representa a la líder opositora María Corina Machado, que no pudo postularse debido a una inhabilitación política. Además de ellos, hay otros ocho candidatos que disputan los comicios, pero los sondeos indican que agrupan un porcentaje muy bajo de los votos.

De esta forma, antes del comienzo formal de la jornada, se reportaron largas filas en la puerta de los centros de votación a la espera de la apertura de mesas. A pesar de la lluvia en ciertos puntos del país, algunos votantes se plantaron en la puerta del centro en el cual les tocará sufragar. De hecho, algunos llegaron en grupo, para que la espera se haga más amena, y otros incluso llevaron sillas para poder estar más cómodos.

Además, la previa a las elecciones se vivió con mucha tensión luego de que Maduro asegurara que, en caso de ganar la derecha, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, habrá un “baño de sangre”, lo que generó repudio no solo de la oposición venezolana, sino también de distintas partes del mundo.

Estos dichos fueron repudiados por diversos sectores y personalidades del arco político nacional e internacional. Entre ellos estuvo el primer mandatario brasileño, Lula Da Silva, quien advirtió a su colega venezolano que el futuro de Venezuela depende de elecciones justas que garanticen la legitimidad del gobierno ante la comunidad internacional. “Me asustaron las declaraciones de Maduro de que si pierde las elecciones, habrá un baño de sangre. Quien pierda las elecciones debe darse un baño de realidad, no un baño de sangre”, expresó Lula en una entrevista con agencias extranjeras. Y marcó: “Maduro debe aprender: cuando ganas, te quedas; cuando pierdes, te vas y te preparas para disputar otras elecciones”.