El hombre y el niño cargan una pequeña mochila con una mudada y en las manos cada uno trae un bote de agua pura. “Cada día gano unos cinco dólares. No me alcanza para darle de comer a mi familia” , explica antes de agregar que no tiene miedo de que lo separen de su hijo en la frontera, “eso no va a pasar, no pueden hacerlo” , asegura con timidez.