Medios analizan cómo informar en campaña sobre Donald Trump para no repetir errores del pasado

Nueva York. La emisión de falsedades e insultos de Donald Trump en una aparición en horario estelar en la CNN desató un aluvión de críticas a la cadena, mientras los medios de comunicación se debaten una vez más sobre cómo cubrir al líder republicano que pretende recuperar la Casa Blanca el año próximo.

El town hall, como se conoce el debate de un político con los electores, supuso el retorno de Trump a la CNN, un medio al que el magnate denigró y del que había estado ausente desde 2016. Y los telespectadores descubrieron que es el mismo Trump de siempre.

El candidato favorito de las primarias republicanas respondió preguntas de un público fiel que aplaudió muchas de sus mentiras e insultos, mientras la moderadora, la estrella ascendente de la cadena Kaitlan Collins, intentó sin éxito que el magnate dijera qué hará si llega a la Casa Blanca en temas como el aborto, la guerra de Ucrania o si respetará el resultado de los comicios de 2024.

Trump reiteró varias veces, sin pruebas, como le recordó Collins, que la elección presidencial de 2020 fue "amañada" o que es favorable a amnistiar a algunos partidarios condenados por el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.

También llamó de nuevo “chiflada” a la experiodista E. Jean Carroll a la que tiene que pagar $5 millones tras perder esta semana un juicio por agresión sexual y difamación, en medio de los aplausos y risas de sus adeptos.

El presidente de la cadena, Chris Licht, defendió la decisión de retransmitir en directo el debate, que contó con 3,2 millones de espectadores, más que sus inmediatos competidores juntos en el segmento de la televisión de pago, Fox News y MSNBC, aunque un poco menos que el de Joe Biden en la misma cadena en 2020, según la firma Nielsen Fast National.

“Todos sabemos que cubrir a Donald Trump es engorroso y complicado, y seguirá siéndolo”, dijo, “pero es nuestro trabajo”.

“Sin lugar a dudas, creo que lo que hicimos fue un gran servicio a Estados Unidos”, añadió.

“La gente se ha despertado y sabe lo que está en juego en estas elecciones de una forma que no sabía el día anterior”, explicó.

Periodistas alegan que cubrir a Donald Trump es engorroso y complicado. (JOSEPH PREZIOSO/AFP)

En una declaración transmitida a los medios, el canal estimó que Collins "ilustró lo que es ser periodista de primera clase", haciendo "preguntas difíciles y reveladoras".

“Siguió y verificó los hechos en tiempo real para dar a los electores informaciones cruciales sobre las posiciones del presidente Trump, que se presenta en las primarias para la elección de 2024 como favorito republicano”, agregó la CNN.

Mentir funciona

Pero la lluvia de críticas no se ha hecho esperar. Y el debate en los medios sobre la cobertura del magnate para no repetir los errores de la campaña presidencial de 2016, cuando llegó a la Casa Blanca, no ha hecho más que empezar.

“Demostrado de nuevo: Mentir en directo funciona”, dice Mark Lukasiewicz, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Hofstra, partidario de que las cadenas evitan que aparezca en directo, como tanto le gusta al magnate.

“Cuando traes a alguien que va a mentir, desinformar y decir cosas ofensivas o misóginas, la CNN no le hace ningún servicio a su audiencia”, dijo a esta agencia.

"Le podemos entrevistar y difundir partes que se ajusten a los hechos o haremos comprobaciones de los que no", con el fin de "no confundir a la audiencia hasta el punto de que no sepa qué es mentira y sienta que no puede confiar en nadie".

"Y creo que ese es el riesgo que corre una cadena si aborda esta próxima campaña de 2024 con el mismo enfoque que se utilizaba antes de permitir estas apariciones ininterrumpidas en directo de larga duración", advierte.

Las críticas no solo llegaron de las filas demócratas.

“Difícil presenciar cómo se le ha servido a Estados Unidos el espectáculo de mentiras que fue difundido por CNN el miércoles por la noche”, escribió en su blog el periodista de la cadena de información encargado de cubrir los medios, Olivier Darcy.

“A lo largo de la noche, Trump ignoró frecuentemente a Collins o alzó la voz mientras vertía sobre el país un diluvio de desinformación, en el que una parte del partido republicano sigue creyendo”, agregó.