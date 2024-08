María Corina Machado: ‘Lo que le queda a Maduro es el apoyo de pocos efectivos en la cúpula militar’

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, sostiene que lo único que le queda al dictador Nicolás Maduro es “un número de militares muy reducido en el alto mando” para aferrarse al poder, luego las fraudulentas elecciones del pasado 28 de julio.

Así lo manifestó Machado durante una conversación virtual con el mandatario Rodrigo Chaves, la cual fue dada a conocer este miércoles por Casa Presidencial. En la sesión también participó el candidato Edmundo González, quien asegura tener pruebas contundentes de su victoria en los comicios.

LEA MÁS: Chile acusa a Nicolás Maduro de intentar cometer fraude en Venezuela

“Hay que acoplar acciones con la comunidad internacional para que el régimen sepa que aquí nadie va a convalidar esto que está pasando. El mundo tiene que saber que no vamos a pasar la página.

“Al régimen lo único que le queda como soporte es un número de militares muy reducido del alto mando. Incluso las bases de nuestras Fuerzas Armadas y policías no están con Nicolás Maduro. No quieren violencia y no quieren mentir”, aseveró Machado en la videollamada.

Por su parte, Chaves enfatizó que no dará un paso atrás en la comunidad internacional para que la verdad se imponga. Costa Rica fue de los primeros países en las Américas en calificar las elecciones venezolanas como fraudulentas y en reconocer a González como presidente electo.

“Uno de los mandamientos en mi gabinete dice: ‘no aflojarás’. Yo los insto a eso, no aflojen en esta lucha. Nosotros les ofrecimos a ustedes (Machado y González) asilo y son gente valiente porque no están arriesgando popularidad política, están arriesgando sus vidas”, aseveró.

Subrayó que esta lucha también es por la gran cantidad de venezolanos que han salido de país en busca de mejores condiciones de vida.

“Millones de personas votaron con los pies al arriesgar sus vidas en el tapón del Darién en Panamá. Se arriesgaron a extorsiones y a violaciones. Ellos son votos legítimos, votaron con sus pies para salir de ese régimen. Cuando el salario mínimo son $3,70 al mes, esto es inimaginable en Costa Rica”, señaló.

Por otra parte, el mandatario costarricense expresó su repudio contra “toda esa gente que capturó a las instituciones, como lo es el Consejo Nacional Electoral, defiendan lo que es una gran injusticia”.

La líder opositora María Corina Machado y el candidato Edmundo González conversaron con el presidente Rodrigo Chaves sobre la situación en Venezuela. Ambos aparecen en esta foto luego de conocerse los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio. Foto: (FEDERICO PARRA/AFP)

Comunidad internacional debe seguir apoyando

Durante la conversación con el mandatario tico, Edmundo González manifestó que la comunidad internacional tiene que seguir apoyando el movimiento opositor en Venezuela como lo ha hecho hasta ahora, y no dejar que las cosas se enfríen.

“Si el régimen fraudulento se instala en Venezuela, otros tendrán patentes para hacer lo mismo” en otros lugares de la región.

“La comunidad democrática de América no puede permitir que un fraude se instale en Venezuela. Es un régimen fraudulento que ganó una elección fraudulenta. Se resisten a mostrar las actas, es ahí donde está la verdad de lo que fue la votación del pasado 28 de julio”, aseveró González.

Por su parte, Machado señaló que si las autoridades planean imprimir nuevas papeletas y actas para alterar el resultado, esas serían “las pruebas contundentes del fraude”, ya que la oposición asegura tener los documentos originales que se emitieron en los centros de votación.

Venezuela acumula semana y media de tensiones sociales y políticas, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Nicolás Maduro como ganador de las votaciones.

Opositores al régimen han realizado manifestaciones que han dejado un saldo de, al menos 24 muertos. Mientras tanto, múltiples países y organizaciones han exigido un recuento transparente de los votos y otros han reconocido a Gonzalez como el legítimo presidente electo.