“La sociedad machista valora a las mujeres por su cuerpo. Antes yo era ‘la gorda’ y después me convertí en ‘la musa’. Cuando cuestionaba ese rótulo, era hostilizada. Me decían, ‘qué aburrida eres ¿a quién no le gusta ser bonita?’”, relató este año en una entrevista con la revista Marie Claire.