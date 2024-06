Líderes demócratas respaldan a Joe Biden mientras la Casa Blanca desmiente rumores de reunión familiar

Washington. Líderes demócratas respaldaron este domingo 30 de junio al presidente estadounidense Joe Biden después de su pobre desempeño en el debate del 27 de junio, mientras la Casa Blanca negó informaciones de que el mandatario estaba reunido con su familia para evaluar su candidatura.

Ninguna figura importante del partido ha roto filas para pedir la renuncia de Biden, y prominentes demócratas, incluidos los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, expresaron su apoyo total en medio de un torrente de dudas por parte de los ciudadanos e incluso un llamado del consejo editorial del New York Times para que dé un paso al costado.

La ola de respaldo del partido sigue a la tambaleante actuación del mandatario de 81 años el 27 de junio en el debate contra el candidato republicano Donald Trump, en el que Biden a menudo vaciló, tropezó con las palabras y perdió el hilo de sus pensamientos, generando preocupaciones sobre su edad.

“No se trata del desempeño en un debate, sino del desempeño presidencial”, dijo la representante demócrata Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, en el programa State of the Union de CNN este domingo.

LEA MÁS: Joe Biden intenta tranquilizar a los donantes luego de la debacle del debate

“En un lado de la pantalla, usted tiene integridad; en el otro lado, deshonestidad”, afirmó, haciendo eco de una serie de figuras del partido que intentan cambiar el enfoque de lo que entienden como un desafortunado desempeño de Biden a un aluvión de mentiras dichas por Trump durante el debate.

Según una encuesta del medio CBS News realizada en los dos días posteriores al debate, casi tres cuartas partes de los votantes registrados ahora creen que Biden no debería postularse para presidente, incluido el 46% de los demócratas.

Biden y su familia viajaron a la residencia presidencial campestre de Camp David el sábado 29 de junio por la noche, donde el medio NBC News informó que se esperaba que evaluara el futuro de su campaña de reelección.

Sin embargo, el subsecretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Andrew Bates, publicó en X que el viaje había sido planeado antes del debate, cuestionando la publicación y alegando que no se les solicitó comentarios sobre el asunto.

Joe Biden es el ‘único’ que puede vencer a Donald Trump

Mientras tanto, la campaña de Biden informó de que ha recaudado $33 millones desde el debate, incluidos $26 millones de donantes de base.

Biden “absolutamente” no debería abandonar la carrera, opinó este domingo el senador de Georgia Raphael Warnock en el programa Meet the Press de la cadena NBC. “Nuestra tarea es asegurarnos de que supere la línea de meta en noviembre. No por su bien, sino por el del país”.

El 28 de junio, Biden intentó acallar los comentarios negativos con un enérgico discurso de campaña en Carolina del Norte, prometiendo seguir luchando.

LEA MÁS: Joe Biden y Donald Trump: Posturas opuestas en relaciones internacionales

Apareció junto a su esposa, la primera dama Jill Biden, quien defendió ferozmente a su marido en medio de llamados a que dimitiera.

“En ese escenario de campaña en Carolina del Norte, vi a un Joe Biden enérgico, comprometido y capaz”, dijo este domingo el senador demócrata Chris Coons, del estado natal del mandatario, Delaware, en el programa This Week de la cadena ABC.

“Creo que tuvo una actuación débil en el debate”, admitió Coons, pero agregó que, no obstante, Trump tuvo un desempeño “horrible en el que, sí, habló con claridad, pero lo que dijo fue una mentira tras otra”. Biden, añadió, es “el único demócrata que puede vencer a Donald Trump”.