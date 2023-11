Joe Biden y Xi Jinping se reunirán para ‘estabilizar’ relaciones

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostendrá una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, el 15 de noviembre en San Francisco, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), según confirmaron funcionarios de ambas potencias este viernes.

“El objetivo será estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China, aclarar malentendidos y abrir nuevas líneas de comunicación”, expresó un alto funcionario estadounidense que solicitó el anonimato durante una entrevista con la prensa el jueves. Sus declaraciones estuvieron embargadas hasta el viernes.

El ministerio de Asuntos Exteriores chino informó que Xi viajará a San Francisco del 14 al 17 de noviembre para participar en la “reunión de jefes de Estado de China y Estados Unidos”, confirmando también su asistencia a la cumbre del APEC.

Este será el segundo encuentro entre ambos líderes desde que Biden asumió la presidencia en enero de 2021 y su sétima conversación desde entonces. Será, además, la primera visita de Xi a Estados Unidos desde 2017. La cumbre del APEC se llevará a cabo del 12 al 18 de noviembre en San Francisco.

Biden tiene previsto advertir a Xi sobre la “extrema preocupación” de los estadounidenses ante una posible interferencia de Pekín en las elecciones presidenciales de Taiwán en 2024, según una alta funcionaria estadounidense. Además, anticipa que el próximo año, con las elecciones taiwanesas y las presidenciales en Estados Unidos, podría ser “bastante turbulento” para las relaciones entre Washington y Pekín.

“También estamos preocupados por la intensificación sin precedentes, peligrosa y provocadora, de las actividades militares (chinas) en torno a Taiwán”, añadió, indicando que Biden abordará este tema en la cumbre.

Joe Biden (der) planea advertir a Xi sobre la "extrema preocupación" de los estadounidenses ante una posible interferencia de China en las elecciones presidenciales de Taiwán en 2024, y también expresará inquietudes sobre las actividades militares chinas alrededor de Taiwán. (SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

No obstante, reiterará a China, que reclama su soberanía sobre la isla, que Washington no respalda la independencia de Taiwán y que, por ende, la política estadounidense al respecto no ha cambiado.

En el marco del APEC, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, elogió el resultado de su reunión con el viceprimer ministro chino He Lifeng, calificando los diálogos como “francos, directos y productivos”.

Yellen insistió en la importancia de restablecer relaciones económicas “saludables” entre Estados Unidos y China, destacando que “nada puede sustituir a la diplomacia en persona”. Asimismo, anunció que visitará China nuevamente en 2024.

Comunicaciones militares

En relación con las tensiones en torno a Taiwán, China suspendió la mayoría de las comunicaciones militares regulares con Estados Unidos en el verano boreal de 2022, después de la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, a la isla.

Mantener un diálogo con China entre altos funcionarios militares, pero también a un nivel más operativo, es “absolutamente esencial” para evitar malentendidos potencialmente peligrosos, afirmó la alta funcionaria estadounidense.

“Los chinos se muestran reacios y, por lo tanto, el presidente (Biden) presionará resueltamente la próxima semana” para restablecer estas líneas cruciales de comunicación entre las dos potencias nucleares, señaló.

Su colega advirtió que no se debe esperar una “larga lista de resultados concretos”, asegurando que el objetivo de la reunión era “gestionar la rivalidad” con Pekín, y que Estados Unidos tenía expectativas “realistas”.

Los altos funcionarios indicaron que se discutirán los principales temas internacionales del momento, en particular los enfrentamientos militares entre Israel y Hamás.

Biden espera que China “diga muy claramente, como parte de su relación emergente con Irán, que es esencial que (Teherán) no busque intensificar o expandir” este conflicto. El alto funcionario señaló que esta cumbre tendrá lugar en un contexto en el que Estados Unidos goza de una buena salud económica y mantiene una intensa actividad diplomática para fortalecer sus alianzas en Asia.

El encuentro se desarrollará en varias “sesiones”, como sucedió hace un año en Bali (Indonesia), cuando se reunieron durante unas tres horas al margen del G20, indicaron estas fuentes.