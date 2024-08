Javier Milei critica uso del sillón presidencial en polémico video del expresidente Alberto Fernández

El presidente de Argentina, Javier Milei, respondió con firmeza al video divulgado este sábado que muestra a la comunicadora Tamara Pettinato sentada en el sillón presidencial de Rivadavia, durante una reunión con el exmandatario Alberto Fernández.

Este video surge en medio del escándalo generado por la denuncia de Fabiola Yañez sobre violencia de género.

Milei expresó su desaprobación en una publicación en X, donde calificó el incidente como “vergonzoso” y lo tituló “Error tipo 2″. Explicó que “un error tipo 2 consiste en no detectar los efectos positivos de algo cuando en realidad sí se produjeron tales efectos”.

En el mismo mensaje, destacó que su administración decidió no utilizar el sillón presidencial, excepto en casos excepcionales, por respeto a los próceres que se habían sentado allí, en contraste con las “obscenidades” actuales.

El video, publicado por Infobae, es el tercero que involucra a Pettinato y Fernández. En él, ambos conversan de manera afectuosa, con Pettinato diciendo “Te amo” y Fernández preguntando “¿Estás segura?”. Pettinato bromea “Más o menos, no tanto” y luego hace referencia al sillón presidencial, afirmando “Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar”. Fernández responde “¿Pero me amás o no me amás?” a lo que Pettinato concluye, “Te amo, y por eso te voy a matar”.

Según informes locales, el video corresponde a un encuentro en la Casa Rosada en enero de 2023.

