“Me empujaron desde atrás a un dormitorio frente al baño. No pude ver quién me empujó. Brett y Mark entraron al dormitorio y cerraron la puerta detrás de ellos. Había música sonando en el dormitorio (...) Me empujaron sobre la cama y Brett se puso encima de mí. Comenzó a pasar sus manos por mi cuerpo y frotarse contra mí. (...) Brett me manoseó e intentó quitarme la ropa”. (Su versión de lo que pasó en una fiesta en 1982 cuando ella y Kavanaugh asistían a una escuela secundaria privada en el área de Washington).