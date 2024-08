Ex primera dama argentina declara en proceso de violencia de género contra Alberto Fernández

Eran las 3:09 p. m., hora de Madrid (10:09 a. m. en Buenos Aires), cuando la ex primera dama Fabiola Yañez llegó al consulado argentino para declarar, por primera vez, ante la Justicia sobre los graves hechos de violencia que denunció contra el expresidente Alberto Fernández, su expareja.

Durante casi cuatro horas, Yañez ofreció detalles sobre diversos episodios de agresiones y se comprometió a presentar nuevas pruebas, incluidos chats y constancias médicas.

Según pudo saber La Nación (Argentina) de fuentes cercanas a la declaración, Yañez reiteró que el expresidente la golpeó y le causó lesiones graves; relató que la humillaba constantemente y que la amenazó y hostigó. Describió, con detalle, tres episodios de violencia física y confirmó todo lo que había denunciado en el escrito presentado este lunes en el consulado, donde mencionaba ataques “constantes”.

La ex primera dama señaló que las fotos que se hicieron públicas de su rostro y brazo con moretones (que la Justicia conoce, porque son las mismas que estaban en el teléfono de la secretaria de Alberto Fernández) son producto de la violencia que él ejerció sobre ella en 2021. Además, ratificó el contenido de un chat en el que ella le reprocha los golpes, y él no los niega.

Aunque este martes no presentó nuevas fotos ni documentos, adelantó que cuenta con elementos adicionales que entregará a la Justicia. Como mencionó públicamente, hoy declaró que el peor momento, el más violento, fue el último año del gobierno de Fernández. También reiteró que el expresidente la culpaba de sus problemas políticos, incluida la derrota electoral de 2021.

Fabiola Yañez, exprimera dama, declaró en el juicio contra el expresidente argentino, Alberto Fernández, por violencia de género. Detalló ataques de Fernández y contó cómo empezó a consumir alcohol. (Foto: AFP) (AFP)

Relato sobre las agresiones

En su descripción de las agresiones físicas, Yañez relató que en uno de esos episodios, Fernández la tomó violentamente del cuello. También contó que comenzó a consumir alcohol tras un aborto que el exmandatario la instó a practicarse en 2016, años antes de que Fernández fuera elegido presidente. Además, habló de un tratamiento psiquiátrico al que fue sometida.

La audiencia, encabezada por el fiscal Ramiro González, se dividió en tres bloques, según relataron fuentes judiciales. Informaron que en tres momentos ella se quebró, lloró y le costó continuar, pero aseguraron que en todo momento se mostró decidida a declarar.

La ex primera dama también mencionó que había personas en el Gobierno al tanto de lo que le ocurría. Entre ellas, María Cantero, la secretaria privada de Fernández a quien había enviado las fotos de sus lesiones; Federico Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial durante la gestión de Fernández, quien, según Yañez, estaba al tanto de sus lesiones y su origen; y Ayelén Mazzina, a quien Yañez ya le había solicitado ayuda durante un viaje a Brasil, mientras Mazzina era ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Según Yañez, la entonces funcionaria de Fernández no hizo nada.

El fiscal González ahora prepara un dictamen en el que detallará los hechos que se investigarán en la causa y dispondrá las primeras medidas probatorias, que incluirán la citación de testigos, según informaron fuentes judiciales.

LEA MÁS: ‘Tengo miedo’, dice ex primera dama argentina tras denunciar por violencia al expresidente Fernández

Defensa de Fernández no participó en la declaración

La audiencia de este martes comenzó media hora más tarde debido a que Mariana Gallego, abogada de Yañez, solicitó que se impidiera a la defensa de Alberto Fernández participar en la declaración. Esta mañana, el juez federal Julián Ercolini accedió a esa petición.

Aunque estaba claro que Fernández, acusado de golpes, maltratos psicológicos, hostigamientos y amenazas reiteradas, no podría participar en la audiencia de hoy (tiene prohibido cualquier tipo de acercamiento a Yañez, incluso virtual), Ercolini resolvió que tampoco podría estar presente su abogada, Silvina Carreira, quien se presentó esta mañana en la fiscalía a cargo del caso con la intención de ser parte de la audiencia.

El planteo que resolvió Ercolini fue solicitado por la abogada de Yañez después de que la defensa fuera notificada de la audiencia. Por principio, la defensa de cualquier acusado en un caso penal puede presenciar las declaraciones testimoniales y hacer preguntas. Sin embargo, en los casos de violencia de género suelen aplicarse reglas especiales para garantizar la protección de las víctimas, como que la defensa no esté en la misma sala que la denunciante o que no pueda comunicarse directamente con ella.

Ayer, cuando la fiscalía notificó a la defensa sobre la audiencia, antes del planteo de la querella y del fallo de Ercolini, se consideró que Carreira podría participar o presentar una lista de preguntas para que la fiscalía las formulara a Yañez. No obstante, la abogada de Fernández denunció que finalmente no le permitieron hacer ninguna de las dos cosas. Carreira regresó cerca de las 11 a la fiscalía, ubicada en el quinto piso del edificio de Comodoro Py 2002.

Declaró que lo hizo para dejar constancia de que no le permitieron ingresar ni presentar su pliego de preguntas. Lo mismo denunció en la mesa de entradas del juzgado de Ercolini, un piso más abajo. Fuentes judiciales afirmaron, en cambio, que nunca se le impidió presentar su pliego, ya que ella no lo solicitó.

“El juez dice que la presencia de la defensa en la audiencia podría revictimizar a la víctima”, afirmó la abogada frente a las cámaras de televisión que esperaban en la puerta de Comodoro Py 2002. Y continuó: “Está muy bien no revictimizar, pero si puede dar una entrevista televisiva de muchas horas, con detalles, no la revictimiza tanto la declaración”.

La abogada de Fernández advirtió: “Se pueden tomar un montón de medidas, como preguntar por interpósita persona, que no se me vea en el Zoom ¿Por qué no se permiten las preguntas de esta defensa para que mi defendido pueda ejercer el derecho constitucional que corresponda?”.

Carreira aseguró estar convencida de que la declaración de Yañez es nula porque no se le permitió acceder a la audiencia, lo que, según ella, violó el derecho de defensa.

Yañez declaró vía Zoom

La declaración de Yañez se realizó vía Zoom. En Madrid, estaban ella, su abogada y las autoridades del consulado. En Buenos Aires, el fiscal González; el secretario de la fiscalía, Santiago Schiopetto; y dos funcionarias del Ministerio Público Fiscal especializadas en temas de género y asistencia a las víctimas: Mariela Labozzetta, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), y Malena Derdoy, responsable de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic).

Cuando Yañez llegó por la mañana al consulado, lo hizo en automóvil, acompañada solo por un chofer. Su abogada había ingresado a pie un minuto antes. Salieron juntas, y la ex primera dama evitó a los medios de comunicación que la esperaban.

Gallego, su abogada, dijo: “Pudo declarar, se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada, sobre todo por la fiscalía y el juzgado que está interviniendo. Sólo resta confiar en la Justicia y en los pasos procesales. Ahora hay que seguir el proceso judicial. No creo que haga falta que vuelva a declarar”.

También en los tribunales de Comodoro Py creen que, en principio, no volverán a citar a Yañez. Dicen que con la declaración de este martes, la fiscalía está en condiciones de precisar el objeto de la causa y avanzar con otras medidas de prueba para determinar si Alberto Fernández es culpable o no de los hechos de los que lo acusa su expareja.

