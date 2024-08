‘Tengo miedo’, dice exprimera dama argentina tras denunciar por violencia al expresidente Fernández

Buenos Aires. Fabiola Yáñez, exprimera dama de Argentina, expresó temer por su vida y denunció ser víctima de hostigamiento por parte del expresidente Alberto Fernández (2019-2023). En una entrevista publicada este sábado por el portal Infobae, Yáñez afirmó: “Tengo que resguardarme, tengo miedo”.

La experiodista de 43 años presentó una denuncia por violencia de género tras revelarse fotografías en las que se le observan golpes y hematomas en un brazo y en el rostro.

El juez Julián Ercolini, quien lleva el caso en Argentina, ordenó reforzar la seguridad de Yáñez en Madrid, donde reside con su hijo de dos años, fruto de su relación con Fernández que se extendió por más de una década. Yáñez reveló que el exmandatario la amenazó repetidamente: “Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar”.

En la entrevista, Yáñez relató un incidente reciente: “Hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara”. Añadió que solicitó a la justicia investigar el hecho: “Deberá investigar la justicia porque yo no sé por qué sucedió”.

En cuanto a un video que se hizo público días atrás, en el que se escucha supuestamente la voz de Fernández bromeando con una joven periodista, Yáñez comentó: “Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo”.

La exprimera dama también aseguró haber sufrido “acoso telefónico y terrorismo psicológico” por parte de Fernández, destacando que no recibió ayuda, aunque “muchas personas” conocían la situación de violencia en la que vivía durante su convivencia en la residencia presidencial de Buenos Aires.

Fernández, de 65 años, negó todas las acusaciones a través de redes sociales, afirmando: “La verdad de los hechos es otra”. Sin embargo, la justicia argentina allanó su vivienda en Buenos Aires, confiscó su teléfono móvil y le impuso restricciones, incluida la prohibición de salir del país.

Este caso generó un fuerte impacto en el panorama político argentino, especialmente entre los miembros del peronismo opositor. Cristina Kirchner, exvicepresidenta de Fernández, comentó en la red social X que su excompañero de gobierno “no fue un buen presidente” y consideró que las imágenes reveladas sobre el caso “delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana”.