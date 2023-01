Encuentran documentos clasificados en casa de exvicepresidente de Estados Unidos

Washington. Un abogado del republicano Mike Pence encontró documentos marcados como clasificados en la casa del exvicepresidente de Estados Unidos la semana pasada y los entregó al FBI, informó este martes un congresista

Pence "nos informó hoy sobre los documentos clasificados que se encontraron en su casa en Indiana", dijo el presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, en un comunicado.

Agregó que Pence, potencial candidato presidencial para 2024, está de acuerdo en "cooperar plenamente" con cualquier investigación del Congreso.

Se desconoce por el momento qué información contienen los documentos o el nivel de confidencialidad que se les había asignado.

El anuncio se produce días después de que se revelara el hallazgo de documentos clasificados en la oficina y residencia privadas del presidente demócrata Joe Biden.

Un fiscal especial investigará documentos clasificados de Joe Biden

Su predecesor en el cargo, el expresidente republicano Donald Trump, es acusado de obstruir la justicia por una investigación del FBI que encontró gran cantidad de documentos en su casa.

"La transparencia del exvicepresidente Pence contrasta fuertemente con el personal de Biden en la Casa Blanca, que continúa ocultando información al Congreso y al pueblo estadounidense", agregó Comer, sin mencionar el caso de Trump.

Pence le pidió a su abogado que registrara su casa por "extrema precaución", informó CNN, citando fuentes anónimas, y el abogado comenzó a revisar cuatro cajas almacenadas en la casa de Pence la semana pasada. Encontró una "pequeña cantidad" de documentos marcados como clasificados, añadió.

El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, le pidió a su abogado que registrara su casa por "extrema precaución" (ZAK BENNETT/AFP)

Por su parte, el presidente, Joe Biden, restó importancia al furor que suscitó el descubrimiento de documentos clasificados viejos guardados indebidamente entre sus pertenencias personales, afirmando que “no hay nada ahí”.

“Creo que van a descubrir que no hay nada ahí (...) No me arrepiento de nada. Estoy siguiendo lo que los abogados me dijeron que hiciera. Es exactamente lo que estamos haciendo”, respondió Biden a periodistas al ser interrogado.

A Biden, se le encontraron una docena de documentos en un antiguo despacho suyo. Posteriormente se descubrió otro puñado de documentos en el garaje y la casa particular del presidente en Delaware.

Tras varios días de evasivas de la Casa Blanca, Biden buscó contraatacar insistiendo en que está actuando correctamente en una situación que, según la Casa Blanca, no fue más que un extravío accidental de los materiales.

“Encontramos un puñado de documentos (...) estaban archivados en el lugar equivocado. Los entregamos inmediatamente a los Archivos y al Departamento de Justicia. Estamos cooperando plenamente y esperamos que esto se resuelva rápidamente”, declaró.

Contrario a Pence, el caso amenaza con eclipsar lo que sus aliados esperan sea un próximo anuncio de Biden de que se postulará a un segundo mandato en las elecciones de 2024.

En Estados Unidos, una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales