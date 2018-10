En la hoja que entregaron los del ISDEMU se recomendaba "buscar siempre estar acompañados de otras personas", "no alejarse de la caravana", "no alejarse de sus hijos e hijas", entre otros. "Si tienen que hacer alguna gestión personal, no dejar a sus hijos e hijas con cualquier persona, si no les acompañan otros familiares. En ese caso, buscar las instituciones que acompañan", se aconseja.