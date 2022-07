Joe Biden recibe a Andrés López en medio de tensiones migratorias

Washington. El presidente estadounidense, Joe Biden recibió este martes en la Casa Blanca a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en busca de paliativos a la inflación y a la crisis migratoria, además de intentar limar asperezas de una relación que está lejos de ser idílica.

El desaire de López Obrador a Biden en junio en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles , a la que no acudió en protesta por la negativa de la Casa Blanca a invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, decepcionó al Gobierno estadounidense.

[ López Obrador llega a Estados Unidos para hablar de migración y seguridad ]

Antes de reunirse con Biden, López Obrador participó en un desayuno de trabajo con la vicepresidenta Kamala Harris “para abordar las causas fundamentales de la migración”, informó un funcionario estadounidense.

La visita a Washington está teñida de luto por la tragedia de los más de 50 migrantes muertos en un tráiler en Texas , de los cuales más de la mitad eran mexicanos. Un drama que marca la pauta del diálogo: migración y seguridad.

Visas

En la Casa Blanca “el tema número uno” es la migración, y México propondrá “que se ordene el flujo migratorio para que nuestros migrantes no sufran, no se violen los derechos humanos” y “los que ya están aquí, llevan años trabajando honradamente, se les reconozca su derecho”, dijo López Obrador por la mañana desde el balcón donde se aloja a un grupo de compatriotas que lo recibieron al son de los mariachis.

Gran partidario de “los programas de cooperación para el desarrollo” en México y Centroamérica, pedirá probablemente a Biden más visas para trabajadores temporales, sobre todo del sector agrícola , e inversiones en algunos proyectos para frenar las caravanas de migrantes.

Una funcionaria del Gobierno estadounidense que pidió el anonimato coincide en que para abordar la migración irregular hay que “abrir vías legales adicionales” que pueden impulsar el crecimiento económico y “buscar otras vías legales como el reasentamiento de refugiados y la reunificación familiar”.

Pero añadió que el encuentro estará mucho más enfocado “en la cooperación y en la implementación” de acuerdos “y no tanto en compromisos numéricos específicos”. Y es que a medida que se acercan las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre, en las que los demócratas podrían perder el control del Congreso, Biden no puede exponerse a dar la sensación de una política de fronteras abiertas.

Durante su mandato, cada mes más de 200.000 personas que intentaron entrar en el país fueron enviadas de vuelta, invocando el programa Quédate en México, bajo el cual se expulsa a solicitantes de asilo para que esperen la resolución de sus casos al otro lado de la frontera, o una norma de salud pública aplicada desde la pandemia.

Los dos dirigentes tendrán que coordinarse porque esto podría cambiar ya que la Corte Suprema dio a Biden una de las pocas alegrías de las últimas semanas, autorizándole a poner fin a Quédate en México, una de sus promesas de campaña. Habrá anuncios, informó otro funcionario gubernamental que tampoco quiso revelar su identidad.

“Esperamos anunciar acciones conjuntas para mejorar la infraestructura fronteriza” y “mejorar la cooperación policial para interrumpir el flujo de fentanilo”, añadió, haciéndose eco de la importancia de la seguridad en la frontera, no solo por el tráfico de droga, sino de personas y de armas.

'Mejor cerca que lejos'

Por encima de la migración, el tema que realmente preocupa a la ciudadanía es frenar la inflación, de más del 6% en Estados Unidos y de casi 8% en México, y espantar el fantasma de la recesión.

El presidente estadounidense, Joe Biden recibió este martes en la Casa Blanca a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. (NICHOLAS KAMM/AFP)

La inflación se debe a los embotellamientos en la cadena de suministro y a la guerra en Ucrania tras la invasión rusa, de la que también se hablará según el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan.

Según López Obrador, a la falta de producción. “Hace falta fuerza de trabajo, eso lo tienen que reconocer porque no hay trabajadores suficientes, pueden tener mucho capital pero si no hay fuerza de trabajo no hay producción ni progreso”, afirmó a sus compatriotas congregados frente al hotel, en referencia a la escasez de mano de obra en Estados Unidos.

Para Biden “la relación con México es una prioridad”, afirmó el funcionario. Una prioridad que le obliga a sortear desencuentros, porque motivos de tensión no faltan. La reforma energética impulsada por López Obrador bloquea miles de millones de dólares de inversiones y es probable que desencadene alguna controversia en el marco del tratado comercial de Norteamérica T-MEC.

Y el 4 de julio, Día de la fiesta nacional en Estados Unidos, el presidente mexicano salió en defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange , procesado por una filtración masiva de documentos confidenciales, diciendo que si lo condenan a una pena máxima hay que hacer campaña para “que se desmonte la estatua de la libertad”.

Contra todo pronóstico López Obrador, un izquierdista, tuvo buena sintonía con el predecesor de Biden, el republicano Donald Trump. Biden “prefiere tenerlo cerca que lejos”, afirmó Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria, en un foro del centro de reflexión estadounidense Wilson Center.

Tras el encuentro, López Obrador rendirá homenaje al expresidente Franklin D. Roosevelt y al defensor de los derechos humanos Martin Luther King. El miércoles mantendrá un encuentro con empresarios. Las primeras damas tienen agenda propia. Jill Biden y Beatriz Gutiérrez visitarán la biblioteca del Congreso.