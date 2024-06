Barack Obama sale en defensa de Joe Biden tras ‘mala noche’ en debate presidencial

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se pronunció en sus redes sociales para apoyar a Joe Biden, después de lo que muchos consideraron una “mala noche” del mandatario en el primer debate presidencial ante el republicano Donald Trump.

Obama colgó en sus redes sociales un mensaje en el que no oculta que el mandatario pasó apuros en el encuentro organizado por la cadena CNN, pero al mismo tiempo expuso el por qué exgobernante no debería volver a la Casa Blanca.

“Suceden malas noches de debate. Créeme, lo sé. Pero esta elección sigue siendo una elección entre alguien que ha luchado por la gente corriente toda su vida y alguien que solo se preocupa por sí mismo.

”Entre alguien que dice la verdad, que distingue el bien del mal y se lo dará al pueblo estadounidense directamente, y alguien que miente entre dientes para su propio beneficio.

“Anoche (jueves) eso no cambió, y es por eso que hay tanto en juego en noviembre”, escribió Obama en defensa de quien fuera su vicepresidente.

Por su parte, Biden dejó claro este viernes que no volvería a postularse si no creyera que puede hacer “este trabajo porque, francamente, es demasiado lo que hay en juego”.

“Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: sé cómo decir la verdad”, dijo Biden durante un mitin en Carolina del Norte.

“Sé distinguir el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas. Sé, como saben millones de estadounidenses, que cuando te derriban, te vuelves a levantar”, añadió.

El expresidente Barack Obama afirmó que pese a la 'mala noche' que tuvo en el debate, Joe Biden sigue siendo la mejor opción para conducir a Estados Unidos. Foto: tomada del Facebook de Barack Obama

Biden, de 81 años, tenía la oportunidad en este primer debate de disipar las dudas que puedan tener los estadounidenses sobre su estado físico para gobernar cuatro años más (2025-2029).

Con voz ronca, repitiéndose con frecuencia y perdiéndose en frases confusas, el mandatario dejó una imagen opuesta a la mostrada en el debate por su oponente, quien mostró tono resuelto y enérgico.

La propia vicepresidenta Kamala Harris reconoció que Biden tuvo un comienzo “lento”, pero consideró que había terminado “fuerte” contra un oponente que multiplicaba las afirmaciones falsas o engañosas.

Harris, de 59 años, hará campaña el viernes en Nevada. Su nombre figura en la lista de quienes podrían sustituir al gobernante en caso de que se retire antes de noviembre. También suenan los nombres de destacados gobernadores demócratas, como Gavin Newsom, de California; o Gretchen Whitmer, de Michigan.