Abogado de Guillermo Lasso de Ecuador: ‘Él les dijo: ¿quieren tanto el poder? Vayan a elecciones y ganen’

Ecuador vive conmocionado por lo cambios legislativos durante la semana, entre ellos el juicio político del presidente Guillermo Lasso, la destitución de la Asamblea Nacional y el llamado a nuevas elecciones pactadas para el 20 de agosto.

El ojo público internacional se planta sobre todo en el mandatario Lasso; La Nación conversó con Pablo Encalada, abogado defensor del presidente ecuatoriano.

Según el abogado defensor de Guillermo Lasso, Pablo Encalada, el mandatario es el candidato natural en las próximas elecciones adelantadas; sin embargo, Lasso puede negarse. (Twitter Pablo Encalada)

- El pasado martes inició el juicio político en contra del presidente Lasso y a primera hora del miércoles Lasso sorprende a todos. Esto se podría ver como: ¿si me voy yo, nos vamos todos?

“La muerte cruzada es una herramienta jurídica para una crisis política. El presidente Lasso usa esta vía (muerte cruzada) para salir de esta crisis. El anuncio (de disolver el Congreso), creo que el país lo tomó de muy buena manera, en el transcurso del día hubo bastante calma, mucha paz”.

- ¿La acusación en la Fiscalía sigue su curso? ¿Cuál es la expectativa?

“Son dos cuestiones paralelas, al presidente le pusieron esta acusación para el juicio político para buscar su destitución en función de una acusación por un delito de peculado que es un malversación de fondos públicos, pero que no tiene ningún sustento, entonces de hecho no había una investigación en el sistema de justicia. No existe un proceso penal.

”Más bien dentro del orgullo político una de las asambleístas interpelantes decidió presentar la denuncia, porque no había nada en el sistema de justicia, entonces ya estos mismos hechos los llevan a la Fiscalía y no tiene otra alternativa que iniciar una investigación, así que nosotros -yo al menos- como su abogado estoy confiado de que al final la Fiscalía termina archivando esta investigación por no tener los sustentos del caso”.

– ¿El juicio continuará luego de las elecciones anticipadas?

“Tenemos dos vías, el juicio político o la investigación penal. El juicio político terminó con la muerte cruzada, es un tema sellado y terminado. (...) Todavía no existe un proceso penal y la idea es que no exista sino que al final de la investigación la Fiscalía decida archivar el caso”.

- ¿Cuál es el principal argumento de defensa sobre ese caso?

“La acusación se basa en un supuesto abuso de recursos públicos en un contrato en una empresa del Estado que se refiere a la comercialización o el transporte del petróleo. Lo que se dice es que en un contrato suscrito en el año 2018 y renovado en el año 2020 se habría producido un perjuicio al Estado esa es la acusación puntual. Sucede que en el año 2018 y en el año 2020 el presidente Lasso todavía no asumía el poder por lo tanto no se puede atribuir responsabilidad por un hecho en años anteriores.

”En nuestro país el órgano auditor de los recursos públicos se llama la Contraloría General del Estado y tiene como función revisar y auditar cómo se están gastando estos recursos. Esta institución en ese contrato dijo que por omitir ciertos procedimientos, se establecieron ciertas responsabilidades civiles que tienen que ser pagadas por los funcionarios públicos.

”Pero la Contraloría tiene como atribución declarar indicios de responsabilidad penal, es decir ellos dicen ‘yo audito el uso de los recursos y puedo concluir varias situaciones: en este caso yo no concluyo que haya al parecer de la Contraloría las presunciones de la existencia de un delito.

”(...) No hay indicios de responsabilidad penal por parte de la Contraloría General del Estado así que en función de aquello básicamente, nosotros sostenemos que por ningún lado se puede hablar de una responsabilidad del presidente en este hecho. El presidente no puede ser responsable por todos los contratos que se suscriben con el Estado, hablamos de una cantidad enorme de instituciones”.

- Los grupos indígenas señalan la decisión de Lasso como un ‘auto golpe de Estado’, ¿es así?

“Es un abuso del lenguaje, por decir lo menos. La muerte cruzada es altamente democrática, ante la crisis política con el juicio político, luego de que lo intentarán derrocar cuatro veces, el presidente lo que hace es decir, ‘si tanto quiere llegar al poder, vamos a elecciones, entonces lo que hace ahora aplicar una figura constitucional.

”Claro, si esto lo planteamos sin las características del caso, cualquiera a nivel internacional podría decir ‘cerró la Asamblea es un dictador’ y no, ese no es el caso. En Ecuador hay una figura en la Constitución que dice que para resolver la crisis política se cesan las funciones a la Asamblea y se convoca de inmediato elecciones (...) el presidente también está renunciando a su legítima aspiración de terminar su periodo para el cual fue elegido”.

- La ‘muerte cruzada’ es una medida legal, está en la Constitución. Sin embargo dice que se pude aplicar bajo “conmoción interna”. ¿Existe un conmoción interna? Copiado!

“Conmoción interna o crisis política, lo que hay sin duda alguna es lo segundo. Estamos en una situación en la cual se quiere destituir al presidente es obviamente una crisis política y creo que la reacción del país frente a la muerte cruzada da la evidencia de que estábamos de crisis política porque el día de ayer, después de esta decisión bajaron las aguas hubo tranquilidad absoluta en el país.

”Todos los actores políticos han reconocido esta decisión y salvo ciertos asambleístas están en contra que los hayan dejado sin trabajo están interponiendo acciones, pero aparte de ellos ha habido una aceptación a esta decisión porque está dentro del orden legal.

- El expresidente Rafael Correa dice que esta decisión es ilegal, ¿se puede echar marcha atrás? Copiado!

“En Derecho no se puede, pero ya en conocimiento de la Corte Constitucional, varias organizaciones políticas y asambleístas han interpuesto acciones, creo que entre hoy y mañana habrá pronunciamiento pero no creo que pase a más y en cambio veremos a las organizaciones políticas prepararse para las elecciones”.

- ¿Cómo cataloga la reacción del expresidente Correa? Esta opción se incluyó en la constitución bajo su mandato. Copiado!

“Eso es lo más curioso, ese es el presidente que en el año 2018 elaboró una constitución en la cual reforzaron el presidencialismo. En nuestros países latinoamericanos tenemos un régimen de gobierno presidencialista a diferencia de Europa que es parlamentario. Eso fue diseñado para Correa pero cuando no lo aplica él ya no le gusta. Si no les gusta, bueno, se reformará más adelante, pero lo que se ha hecho ahora es aplicar aquel diseño institucional elaborado por el propio Correa”.

- ¿El presidente Lasso podría negarse a ser candidato en las próximas elecciones? Copiado!

“Él, creo yo es el candidato natural, porque nuestra situación política es poner en conocimiento y en manos de la ciudadanía su puesto en el cargo pero él no tiene obligación de presentarse”.

- ¿Se presentará como candidato? Copiado!

“En principio él es el candidato, tendría que decir: ‘no, no lo voy a hacer’”.

- ¿No sería una reelección? Copiado!

“Para efectos de la muerte cruzada esto no opera como reelección porque ellos serán elegidos no para un nuevo período sino para completar el período que actualmente se estaba cumpliendo, es decir, en Ecuador en estos próximos días; el 24 de mayo se cumplían dos años del ejercicio del gobierno del presidente Lasso y entonces la elección que terminará en agosto u octubre en la segunda vuelta es para completar los siguientes dos años y medio más”.

- ¿Por qué considera que el Correísmo ha sido una oposición tan férrea para Lasso? ¿Cuál es el objetivo? Copiado!

“Porque quieren volver al poder. Su máximo líder está prófugo, él vive en Europa y tiene una sentencia en Ecuador de ocho años de cárcel con prohibición perpetua para ser funcionario público, entonces él y otros funcionarios de su gobierno, lo que aspiran es volver al poder para limpiar sus antecedentes judiciales y poder volver a ser presidente de la República”.

- Correa fue condenado a ocho años de prisión por actos de corrupción. ¿Existiría una vía política para “perdonarle” esa condena?¿Es eso lo que buscan? Copiado!

“Por supuesto, lo han dicho expresamente. Hay dos vías, la vía jurídica y la vía política. En la vía jurídica hay un recurso procesal que se llama recurso de revisión en donde se puede interponer en cualquier momento cuando haya prueba nueva, pero que es súper excepcional es más o menos como que hay una sentencia por homicidio y el que se creía muerto aparece vivo, entonces ellos aspiran que por vía del recurso de revisión esa sentencia sea revisada y se le ratifique la inocencia.

”La vía de lado político, es que ellos han dicho que aspiran volver al poder, volver a hacer una nueva Constitución a la Asamblea Constituyente para de esa forma, borrar todos esos antecedentes penales”.

- ¿Cuál es el principal objetivo de la oposición? Copiado!

“Se vienen las elecciones, todos los esfuerzos, creo yo, deben estar enfocados en ese sentido, si quieren el poder lo han buscado a través de desestabilización, protestas públicas, juicio político, antes intentaron destituirlo, entonces el presidente les ha dicho ‘¿quieren tanto el poder?, vayan y ganen’”.