Policía frustra proyecto de atentado contra primer ministro de Bélgica

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, en setiembre.

Bruselas, Bélgica. Un proyecto de atentado yihadista con ayuda de un dron contra el primer ministro belga Bart De Wever fue frustrado y tres personas fueron detenidas el jueves, indicó la justicia belga.

Antes, había mencionado a “políticos” como los objetivos de ese plan de atentado, pero el entorno del jefe de gobierno belga, y varios de sus ministros, confirmaron que era contra De Wever.

“La noticia de un proyecto de atentado contra el primer ministro Bart De Wever es muy impactante”, declaró en X el ministro belga de Relaciones Exteriores Maxime Prévot, que dio su apoyo al jefe de gobierno, así como su colega de Defensa, Théo Francken.

Tres jóvenes adultos fueron detenidos el jueves en Amberes por sospechas de preparación de “atentado terrorista de inspiración yihadista contra políticos” con ayuda de un dron, había anunciado antes la justicia belga.

Bart de Wever, primer ministro belga, con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en marzo. (Dati Bendo/European Union, 2025)

Estas detenciones se inscriben en el marco de una investigación por “tentativa de asesinato terrorista y participación en las actividades de un grupo terrorista”, dijo la jefe de la fiscalía federal Ann Fransen en una conferencia de prensa en Bruselas.

Los sospechosos son adultos nacidos en 2001, 2002 y 2007.

Otros proyectos de atentado fueron frustrados en Bélgica en los últimos años.