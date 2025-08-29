El Mundo

Policía de Minnesota asegura que la presunta autora del tiroteo ‘quería ver sufrir a los niños’

Investigaciones preliminares señalan que la tiradora de Minnesota tenía obsesión por crímenes masivos y buscaba notoriedad.

EscucharEscuchar
Por Europa Press

Madrid. La presunta autora de los disparos que el miércoles se cobraron la vida de dos menores de edad en una escuela católica de Minnesotaquería ver sufrir a los niños”, según una investigación preliminar que también detectó mensajes de odio contra Israel y contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MinnesotaTiroteoRobin Westman
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.