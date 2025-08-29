Policía de Minnesota asegura que la presunta autora del tiroteo ‘quería ver sufrir a los niños’

Madrid. La presunta autora de los disparos que el miércoles se cobraron la vida de dos menores de edad en una escuela católica de Minnesota “quería ver sufrir a los niños”, según una investigación preliminar que también detectó mensajes de odio contra Israel y contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, indicó en rueda de prensa que en la iglesia de la escuela se han localizado cerca de 120 casquillos del fusil con el que la única sospechosa, Robin Westman, abrió fuego de manera indiscriminada.

O’Hara no especuló sobre los motivos del tiroteo, pero señaló que la tiradora, que se quitó la vida en el lugar de los hechos, tenía “fascinación” por otros crímenes masivos y aparentemente buscaba “obtener notoriedad”, según la cadena NBC News.

El fiscal de distrito Joseph Thompson afirmó que Westman tenía obsesión con matar niños y, aunque no repitió unas palabras que describió como “horribles”, señaló que “quería ver sufrir a los niños”.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, afirmó en su cuenta de la red social X que los hallazgos recientes muestran que fue una acción terrorista motivada por una ideología de odio.

Los investigadores encontraron referencias contra los católicos en una nota y en las armas, así como llamamientos a la violencia contra la comunidad judía y contra Trump.

Patel aludió expresamente a la persona responsable como un “sujeto varón”, e incluso la mencionó por su nombre de nacimiento, “Robert Westman”, pese a que en documentos oficiales ya consta como mujer.

El ataque, que reavivó el debate sobre la tenencia y el acceso a las armas de fuego en Estados Unidos, dejó dos niños muertos de ocho y diez años, mientras que otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños.