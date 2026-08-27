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Polémica en Colombia: El fallo judicial que obliga al presidente a disculparse por acto en su investidura

Un juez ordenó al presidente Abelardo de la Espriella disculparse en alocución nacional por violar el Estado laico en su investidura

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Por AFP

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (C), su ministro de Defensa, Jorge Mora (I), y el comandante de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, en la ceremonia de cambio de mando en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (C), su ministro de Defensa, Jorge Mora (I), y el comandante de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, en la ceremonia de cambio de mando en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







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