Piloto de British Airways es arrestado tras denuncia por grabar encuentros sexuales con 16 mujeres sin consentimiento

La Policía Metropolitana de Londres investiga a un piloto de 31 años acusado de grabar encuentros íntimos sin permiso y compartirlos en sitios web

Por O Globo / Brasil / GDA
Un avión de British Airways se prepara para despegar del aeropuerto de Gatwick, al sur de Londres, el 21 de marzo de 2025, tras el cierre del aeropuerto de Heathrow después de que se registró un incendio en una subestación que suministra electricidad a la terminal aérea. El aeropuerto de Heathrow, el más transitado de Europa, cerró en la madrugada del 21 de marzo durante 24 horas luego de un gran incendio en una subestación eléctrica que dejó sin energía al amplio complejo situado al oeste de Londres, según informaron las autoridades. El aeropuerto de Gatwick, el segundo con mayor tráfico en el Reino Unido, indicó que recibiría algunos vuelos desviados desde Heathrow. “Estamos al tanto de la situación en el aeropuerto de Heathrow hoy y brindamos apoyo según sea necesario. Los vuelos desde Londres Gatwick operan con normalidad hoy”, indicó Gatwick en la red social X. (Foto de Glyn Kirk / AFP)
Autoridades británicas detuvieron a un piloto de British Airways acusado de grabar a 16 mujeres sin consentimiento durante encuentros ocurridos entre 2023 y 2025. (GLYN KIRK/AFP)







