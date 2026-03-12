Piloto de British Airways es arrestado tras denuncia por grabar encuentros sexuales con 16 mujeres sin consentimiento

Autoridades británicas detuvieron a un piloto de British Airways acusado de grabar a 16 mujeres sin consentimiento durante encuentros ocurridos entre 2023 y 2025.

Un piloto de British Airways fue arrestado en el Reino Unido tras una investigación por presuntamente grabar encuentros sexuales con varias mujeres sin su consentimiento y publicar los videos en Internet. El caso surgió luego de que algunas de las afectadas localizaron el material en sitios web.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó la detención el 5 de marzo bajo sospecha de voyeurismo. La denuncia formal se presentó dos días antes. El hombre, de 31 años, quedó en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación.

Las denuncias indican que el piloto grabó encuentros con 16 mujeres entre 2023 y 2025. Según los reportes divulgados por la prensa británica, muchos de los encuentros ocurrieron durante viajes internacionales. En varios casos las mujeres eran empleadas de otras aerolíneas que coincidían con él en hoteles durante escalas entre vuelos.

Una de las mujeres que se identificó como víctima indicó que descubrió el caso tras conversar con otra persona que también habría sido grabada sin autorización. Según el relato divulgado, el piloto colocaba un laptop con música durante los encuentros. La pantalla parecía apagada. La cámara registraba la escena.

Las denuncias señalan que el sospechoso cubría con cinta adhesiva la luz indicadora de la cámara del computador. Con ese método evitaba que las mujeres detectaran la grabación.

Posteriormente, algunas de las grabaciones aparecieron en el computador del sospechoso y luego fueron publicadas en Internet. Ese hallazgo motivó parte de la investigación policial.

Fuentes citadas por la prensa local indicaron que British Airways apartó al piloto de sus funciones mientras se desarrolla el proceso. La aerolínea tomó esa medida hasta que concluya la investigación policial.

Además, surgieron acusaciones sobre un supuesto uso de cocaína que también habrían sido reportadas a la compañía.

La Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido indicó que no comenta casos individuales. Sin embargo, la entidad explicó que las denuncias relacionadas con consumo de sustancias por parte de profesionales de la aviación se revisan y pueden derivar en medidas disciplinarias.

