Permanencia de miles de migrantes centroamericanos en Estados Unidos está en riesgo

Un tribunal de apelaciones de San Francisco falló este miércoles en favor de la Administración de Donald Trump, retirando la protección contra la deportación a unas 60.000 personas

Por Irene Rodríguez

Cerca de 60.000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal que se encuentran en Estados Unidos bajo la figura de un estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) corren el riesgo de deportación.








