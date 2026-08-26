Periodistas mexicanos exigen a Claudia Sheinbaum actuar ante asesinatos contra su gremio

Ciudad de México, México. Periodistas, activistas y medios exigieron este miércoles a la presidenta Claudia Sheinbaum que atienda la crisis de agresiones contra comunicadores en México, donde este año han sido asesinados al menos siete.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer periodismo y gran parte de los asesinatos y agresiones queda impune, según reportes de diversas oenegés.

El reclamo, publicado por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y respaldado por más de 40 medios locales, exige a Sheinbaum actuar ante la constante violencia contra ese gremio.

“¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe? (...) México no puede acostumbrarse a contar a sus periodistas asesinados”, menciona el documento.

Los comunicadores demandan un plan de seguridad nacional en el que intervengan autoridades federales y locales, para garantizar su protección.

“Estos crímenes, atribuidos principalmente a grupos del crimen organizado, continúan impunes hasta el día de hoy”, añade.

Según RSF, durante la presidencia de Sheinbaum, que asumió en octubre de 2024, han sido ultimados 17 comunicadores. La ONG Artículo 19 registra más de 180 crímenes desde 2000.

Tan solo en junio y julio fueron asesinados dos comunicadores cada mes. Se han denunciado otras agresiones, como la ocurrida la noche del lunes cuando dos reporteros salieron ilesos de una agresión a balazos en el estado de Veracruz (este).

El gremio periodístico ha hecho otros llamados similares a Sheinbaum, cuyo gobierno se ha caracterizado sin embargo por descalificar las críticas que la prensa hace a su gestión.

Días atrás, desde la presidencia se exhibió incluso un listado de medios y periodistas señalados de fomentar información en contra del oficialismo.

Los señalados denunciaron que recibieron agresiones en distintas plataforma redes sociales, lo que fue minimizado por Sheinbaum.

Ante las críticas, la mandataria finalmente se comprometió a que ya no se harán listados semejantes.