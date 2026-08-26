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Periodistas mexicanos exigen a Claudia Sheinbaum actuar ante asesinatos contra su gremio

Más de 40 medios y Reporteros Sin Fronteras enviaron una dura carta a la presidenta Claudia Sheinbaum

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Por AFP

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Claudia Shienbaum presenta reforma electoral en México.
Claudia Sheinbaum es la presidenta de México. (HANDOUT/AFP)







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