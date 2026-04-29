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Pekín cierra el espacio a los drones: prohibirá su venta y exigirá permisos

El espacio aéreo de la ciudad capital de China, que cuenta con 22 millones de habitantes, estará cerrado al vuelo de drones sin la aprobación previa de las autoridades.

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Por AFP
Uso de drones en seguridad, vigilancia de ciudades con dron
Uso de drones en seguridad, vigilancia de ciudades con dron (Shutterstock/Foto)







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