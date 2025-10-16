Pasó 27 años encerrada en casa: mujer reaparece tras denuncia de desaparición hecha por sus propios padres

Una mujer polaca vivió 27 años encerrada por sus padres, pese a estar reportada como desaparecida. Vecinos alertaron a la policía.

Una mujer identificada como Mirella, de 42 años, fue rescatada por la policía en Świętochłowice, a unos 290 kilómetros de Varsovia, Polonia, tras haber pasado 27 años en condición de encierro dentro de la casa de sus padres adoptivos. La familia había reportado su desaparición cuando ella tenía 15 años.

El caso ocurrió en julio, pero se dio a conocer hasta este mes de octubre, cuando autoridades locales decidieron revelar los hechos a la opinión pública.

Según reportes de medios polacos, la familia informó en 1998 que Mirella había huido con el fin de reunirse con sus padres biológicos. Esa versión se mantuvo por casi tres décadas, durante las cuales la joven no salió de la vivienda.

El caso fue descubierto cuando vecinos escucharon gritos provenientes de la casa. La situación motivó el llamado a las autoridades, quienes ingresaron al domicilio y encontraron a la mujer viva, aunque en condiciones físicas delicadas.

De acuerdo con el medio local Fakt, socorristas describieron el estado de salud de Mirella como el de una persona de edad avanzada. Al momento del rescate, se desplazaba con dificultad, encorvada, y fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Aunque la policía abrió una investigación formal, no ha trascendido por qué los padres decidieron mantenerla encerrada durante todo este tiempo ni cómo lograron ocultarla por tanto tiempo. Tampoco se ha confirmado si enfrentan cargos judiciales.

Personas allegadas a la víctima han manifestado su consternación por el estado físico de Mirella. Sus piernas presentan hematomas y heridas abiertas, e incluso una ráfaga de viento le provoca dolor intenso.

Vecinos y conocidos han comenzado una campaña de recaudación de fondos para apoyarla en su proceso de recuperación y reintegración a la vida fuera del encierro. Una de sus amigas de la infancia relató que antes del encierro Mirella era una adolescente activa y saludable.

Desde su liberación, Mirella ha experimentado por primera vez algunas situaciones cotidianas, como tomar un café expreso, lo cual, según personas cercanas, le provocó alegría.

La iniciativa solidaria destaca que, si bien no se le pueden devolver los años perdidos, sí es posible ayudarla a crear nuevas memorias positivas.

