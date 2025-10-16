El Mundo

Pasó 27 años encerrada en casa: mujer reaparece tras denuncia de desaparición hecha por sus propios padres

Mirella fue encontrada con signos de deterioro físico severo, sin haber salido de su casa desde que tenía 15 años

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una mujer polaca vivió 27 años encerrada por sus padres, pese a estar reportada como desaparecida. Vecinos alertaron a la policía.
Una mujer polaca vivió 27 años encerrada por sus padres, pese a estar reportada como desaparecida. Vecinos alertaron a la policía. (Fakt /Fakt)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPolonia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.