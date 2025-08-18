Pasajeros pasaron 29 horas varados en avión por tormenta que desvió el vuelo: vea video

El vuelo de Cathay Pacific de Los Ángeles a Hong Kong duró casi 29 horas por una tormenta que obligó a desviar la ruta a Taiwán.

Una tormenta severa transformó un viaje transoceánico en una experiencia de casi 29 horas para 294 pasajeros del vuelo CX881 de la aerolínea Cathay Pacific.

La aeronave despegó desde Los Ángeles el pasado 4 de agosto, con destino a Hong Kong, y realizó la travesía por el océano Pacífico. Sin embargo, al aproximarse a la ciudad china, las autoridades emitieron una alerta por condiciones climáticas extremas.

LEA MÁS: ¿Fue real el ataque de la orca a Jessica Radcliffe?

Hong Kong se encontraba bajo un “alerta negra”, que pronosticaba lluvias de más de 70 mm por hora. Por esta razón, el avión no logró aterrizar en su destino.

Ante la emergencia, el vuelo fue desviado hacia Taipéi, en Taiwán, donde aterrizó 15 horas y 33 minutos después del despegue.

Según datos del sitio Flight Radar 24, los pasajeros no recibieron autorización para bajar del avión durante la larga espera en tierra. Este punto no fue aclarado públicamente por la aerolínea.

On August 4th, a flight from Los Angeles to Hong Kong set a new record for the longest continuous time spent in an airplane cabin. The flight, CX883, was delayed due to a thunderstorm in Hong Kong and was diverted to Taiwan. Passengers spent nearly 29 hours in the cabin, waiting… pic.twitter.com/zLjJwlY1ha — Fahad Naim (@Fahadnaimb) August 5, 2025

En redes sociales circuló un video que supuestamente fue grabado durante el vuelo. Las imágenes muestran fuertes turbulencias y descargas eléctricas visibles desde las ventanas.

Luego de más de 10 horas dentro del avión, la tripulación recibió el permiso para continuar hasta Hong Kong, ya con mejores condiciones meteorológicas.

El vuelo finalmente aterrizó en su destino, acumulando un total de casi 29 horas de viaje, más del doble del tiempo habitual estimado entre ambas ciudades, que es de aproximadamente 13 horas y media.

LEA MÁS: Organizaron todo su viaje con ChatGPT y terminaron sin vacaciones

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.