Pasajeros pasaron 29 horas varados en avión por tormenta que desvió el vuelo: vea video

El vuelo fue desviado a Taipéi por mal clima y los pasajeros esperaron más de 10 horas dentro del avión sin desembarcar

Por O Globo / Brasil / GDA
El vuelo de Cathay Pacific de Los Ángeles a Hong Kong duró casi 29 horas por una tormenta que obligó a desviar la ruta a Taiwán.
El vuelo de Cathay Pacific de Los Ángeles a Hong Kong duró casi 29 horas por una tormenta que obligó a desviar la ruta a Taiwán. (Canva/X/@Fahadnaimb)







