El Mundo

Partido proeuropeo de Moldavia gana elecciones legislativas marcadas por acusaciones de injerencia rusa

Agrupación oficialista conservará su mayoría absoluta en el Congreso, aunque con un retroceso respecto a la legislatura saliente

EscucharEscuchar
Por AFP
Elecciones legislativas en Moldavia
Simpatizantes del Partido Acción y Solidaridad (PAS), que ganó las elecciones legislativas en Moldavia con el el 50,2% de los votos, superando a la formación prorrusa Bloque Patriótico, que obtuvo 24,17%. Foto: (DANIEL MIHAILESCU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MoldaviaRusiaElecciones legislativas
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.