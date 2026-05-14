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Partido político revela que Francia investiga a una empresa israelí por supuesta injerencia en las municipales

El líder y candidato presidencial por La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, reclama una ley para combatir las “injerencias” extranjeras.

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Por Europa Press
(Archivo) El líder de La Francia Insumisa Jean-Luc Mélenchon. (STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)







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