El Mundo

Parlamento de Israel aprueba ley para aplicar pena de muerte a palestinos condenados por ataques mortales

Norma entra en conflicto con las leyes fundamentales de Israel que prohíben la discriminación arbitraria. Conozca el trasfondo de la discusión.

EscucharEscuchar
Por AFP
Imagen de archivo del legislador Itamar Ben-Gvir en 2021; él propuso la legislación que establece la pena de muerte como pena por defecto para palestinos. (GIL COHEN-MAGEN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelKnessetItamar Ben GvirPalestinaCisjordania
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.