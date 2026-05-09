Pareja intentó tener relaciones sexuales durante vuelo de Copa Airlines y terminó detenida en Argentina

Autoridades argentinas detuvieron a una pareja tras un incidente por exhibicionismo ocurrido durante un vuelo comercial.

Una pareja quedó detenida este sábado luego de protagonizar un episodio de exhibicionismo dentro de un vuelo de Copa Airlines que aterrizó en Rosario, Argentina. Los pasajeros intentaron mantener relaciones sexuales en sus asientos mientras la aeronave viajaba desde Panamá.

El hecho ocurrió en el vuelo CM 836. Según fuentes aeroportuarias citadas por el medio argentino LA NACION, los involucrados eran un hombre de 55 años y una mujer de 60. Ambos estaban semidesnudos en la fila F de la aeronave cuando otros pasajeros alertaron a la tripulación.

La jefa de cabina comunicó la situación al supervisor del vuelo. Además, manifestó su intención de impulsar una acción penal por exhibicionismo contra los pasajeros.

Debido al protocolo vigente, las autoridades aeroportuarias contactaron al Ministerio Público de la Acusación de Rosario. La entidad ordenó entregar a los sospechosos a la comisaría correspondiente al aeropuerto internacional ubicado en el barrio Fisherton.

Los pasajeros quedaron bajo custodia policial tras el aterrizaje. Antes, las autoridades realizaron la extracción de fichas y fotografías como parte de las diligencias oficiales.

¿Qué sanciones enfrentan los pasajeros?

El Código Aeronáutico de la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina (ANAC) no contempla una norma específica para personas que intentan tener relaciones sexuales dentro de un avión.

No obstante, las autoridades consideran que este tipo de conducta altera el orden y afecta la seguridad del vuelo. Además, limita las facultades del comandante para mantener la disciplina a bordo.

La normativa permite que el comandante tome medidas contra pasajeros que comprometan la seguridad o el normal desarrollo del trayecto.

En casos relacionados con exhibicionismo, las consecuencias pueden derivar en procesos contravencionales o penales fuera del ámbito aeronáutico. También podrían aplicarse reglamentos operacionales de la ANAC vinculados con conductas inapropiadas durante un vuelo.

La aerolínea, además, puede imponer sanciones internas o prohibir futuros viajes a los involucrados.

Otros casos similares ocurrieron en vuelos internacionales

En 2025, un caso parecido ocurrió en un vuelo de EasyJet que cubría la ruta entre Londres-Luton y Alicante, España.

Una pareja británica de aproximadamente 30 años consumió alcohol antes del despegue y anunció a otros pasajeros que ingresaría al llamado “high mile club”, expresión utilizada para quienes mantienen relaciones sexuales durante un vuelo.

Posteriormente, ambos ingresaron al baño del avión. Los pasajeros escucharon ruidos y solicitaron la intervención de la tripulación.

Una azafata pidió a la pareja salir del baño. Sin embargo, no recibió respuesta. La tripulación notificó entonces a las autoridades españolas antes del aterrizaje en Alicante.

Otro episodio similar ocurrió dos años antes en un vuelo entre Luton e Ibiza. En esa ocasión, miembros de la tripulación descubrieron a una pareja dentro del baño del avión. Ambos fueron arrestados tras descender de la aeronave.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.