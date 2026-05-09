El Mundo

Pareja intentó tener relaciones sexuales durante vuelo de Copa Airlines y terminó detenida en Argentina

Pasajeros denunciaron a un hombre y una mujer que estaban semidesnudos dentro de un avión que aterrizó en Rosario

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Por La Nación / Argentina / GDA
Aeropuerto Juan Santamaria Aerolineas
Autoridades argentinas detuvieron a una pareja tras un incidente por exhibicionismo ocurrido durante un vuelo comercial. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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